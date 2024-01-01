В Таиланде в крови капитана разбившегося судна обнаружили наркотики

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В крови капитана судна, врезавшегося в скалу недалеко от Пхукета, нашли амфетамин.
В результате аварии погибла 5-летняя россиянка. Об этом пишет газета Bangkok Post.
В данный момент исследуется анализ помощника капитана. Его результаты будут позже. Судмедэксперты проведут повторный анализ у капитана, чтобы удостоверится в итоговых результатах.
Напомним, ранее СК России возбудил уголовное дело по факту гибели ребенка из России при крушении катера.
ЧП случилось 31 декабря. Скоростной катер Apirak 89 разбился в районе Пхукета рядом с островом Майтон. В результате аварии погибла 5-летняя россиянка. Среди пострадавших 6 россиян.
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В данный момент исследуется анализ помощника капитана. Его результаты будут позже. Судмедэксперты проведут повторный анализ у капитана, чтобы удостоверится в итоговых результатах.
ЧП случилось 31 декабря. Скоростной катер Apirak 89 разбился в районе Пхукета рядом с островом Майтон. В результате аварии погибла 5-летняя россиянка. Среди пострадавших 6 россиян.
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Мария Фирсова