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Наркодилера из Подмосковья задержали с помощью мертвого дельфина

25 апреля 2024, 20:45
Фото: iStock/vladans

Фото: iStock/vladans

Житель российского города нашел на пляже тушу дельфина, забрал ее с собой и попался полиции.
Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash. Подмосковный наркодилер нашел на одном из пляжей Сочи мертвого дельфина и забрал его с собой.

Злоумышленника заметили благодаря кадрам с камер видеонаблюдения. Запись, где он заносит дельфина в дом, сразу завирусилась в социальных сетях.



Роликом заинтересовались сотрудники правоохранительных органов. Выяснилось, что мужчина находится в федеральном розыске за сбыт наркотиков в особо крупном размере. Для чего он принёс дельфина в квартиру — пока неизвестно. Его задержали в Адлере.

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#подмосковье
#ск рф
#задержание
СК просит арестовать блогера Камикадзе Ди по делам о фейках об армии
25 апреля 2024, 19:42

Фото: iStock/nicomenijes

В Москве следователи запросили заочный арест блогера Камикадзе Ди, пишет «Лента.ру».
Как выяснило издание, следователи направили ходатайство о заочном аресте блогера Камикадзе Ди (Дмитрий Иванов)* в Тверской суд Москвы.

Блогеру заочно предъявлено обвинение по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах России» УК РФ. Поводом стали ролики, в которых он критиковал выступления официального представителя МИД России Марии Захаровой.

В 2022 году МВД России объявило блогера Камикадзе Ди* в розыск. Он покинул страну в 2017 году. Сейчас он живет в Чехии.

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#блогер
#суд
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В Подмосковье спасли рабов из Белоруссии, которых держала «беженка с Украины»
25 апреля 2024, 19:21

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

В подмосковной Балашихе спасли рабов из Белоруссии, которых держала «беженка с Украины». Мужчины просили милостыню за еду и боялись есть во время смен, чтобы их не побили. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Виктор из Белоруссии приехал на заработки в Россию весной. Дома у мужчины, который признан инвалидом, не осталось близких. Некая Наталья предложила ему заработок и пригласила мужчину в квартиру в Балашихе.

Когда Виктор приехал, у него сразу же отобрали паспорт. Помимо него в квартире было еще около шести человек. Так мужчина попал в рабство: ежедневно его отвозили к разным точкам и выдавали таблички с жалостливыми надписями.

По словам мужчины, ему выдали табличку «умерла дочь, осталось двое внучат», удостоверение мертвой женщины и документы на детей, которых Виктор никогда не видел. Смена пострадавшего длилась до позднего вечера, а ежедневный доход каждого узника Натальи составлял около пять – десять тысяч рублей. Деньги раз в несколько часов собирали смотрящие.

Помимо денег, прохожие давали попрошайкам продукты, которые нельзя было есть во время работы, иначе их могли серьезно избить. О побеге Виктор и другие мужчины даже не думали, так как не знали, где находятся их удостоверения личности.

Виктора спасла случайная прохожая, которая обратилась к волонтерам движения против рабства «Альтернатива». В квартиру к Наталье волонтеры пришли вместе с сотрудниками правоохранительных органов. Трясущаяся Наталья называла себя «беженкой с Украины», долго не хотела отдавать паспорта пленников и уверяла, что ни в чем не виновата. В настоящее время уголовное дело еще не возбудили.

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Суд отменил приговор обвиненному в сексуальных преступлениях Вайнштейну
«Bild на русском»: суд отменил приговор Вайнштейну из-за ошибки
25 апреля 2024, 19:04

Фото: iStock/gorodenkoff

Суд в Нью-Йорке отменил приговор обвиненному в сексуальных преступлениях кинопродюсеру Харви Вайнштейну, сообщает «Bild на русском».
По данным Telegram-канала, как постановил суд, вынесенный в 2020 году приговор в отношении продюсера требует пересмотра. Это объясняется тем, что суд первой инстанции допустил ошибку.

Кроме этого, принято постановление о проведении нового разбирательства по делу Вайнштейна.

Ранее американская актриса и обладательница премии «Оскар» Мира Сорвино заявила, что лишилась карьеры по вине Вайнштейна.

Обвинения в адрес Вайнштейна прозвучали в 2017 году. Издание The New York Times сообщало о многих молодых актрисах и подчиненных кинопродюсера, которые пострадали за последние 30 лет. Позднее истории рассказали более 80 женщин, в том числе Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек.

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#сша
#суд
#продюсер
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Богомаз: Четыре человека, включая подростка, пострадали под атакой ВСУ
ВСУ обстреляли автобус в Брянской области, четыре человека пострадали
25 апреля 2024, 18:18

Фото: iStock/Mihajlo Maricic

Украинские войска нанесли удар по селу Курковичи в Брянской области, четыре человека пострадали, об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своём Telegram-канале.
«В результате террористической атаки на пассажирский автобус пострадали четверо мирных граждан, среди которых ребенок 14 лет», — написал Богомаз.

По его словам, пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Как пишет Telegram-канал Mash, украинские боевики намеренно целялись по гражданскому автобусу.

Позже стало известно, что Вооружённые силы Украины обстреляли запорожский город Токмак. Удар пришёлся по многоэтажному дому, в настоящий момент известно как минимум о трёх пострадавших.

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#брянская область
#обстрел
#всу
#сво
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Появилось видео с окружившими школу и ищущими «нелюдей» членами «Русской общины»
Очевидцы сняли видео с окружившими школу членами «Русской общины»
25 апреля 2024, 16:37

Фото: iStock/mrohana

В Ростовской области члены «Русской общины» окружили школу. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

Толпа мужчин собрались около школы №4 в Батайске Ростовской области. Они стояли у забора, у выхода со школьного двора. На других кадрах видно несколько десятков людей, которые идут около школы. У одного мужчины лицо закрыто повязкой.
«Мама, здесь что-то происходит, смотри. К школе подъехала полиция», — сказал один из учеников.

Отмечается, что ранее они отказались выпустить учеников первой смены из школы, а детей из второй смены не запустили внутрь. Причиной стал конфликт между учительницей русского языка и девятиклассником. Известно, что четыре месяца назад они спорили и обсуждали, кто кого поставит на колени. На данный момент конфликт исчерпан.

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#полиция
#драка
#школы
#конфликт
#мужчины
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В Петербурге выявили преступное сообщество, обналичившее 18 млрд рублей
25 апреля 2024, 15:43

Фото: iStock/blinow61

В Санкт-Петербурге выявили организованное преступное сообщество (ОПС), которое занималось аферами с деньгами и незаконной банковской деятельностью. Об этом пресс-служба СК РФ сообщила в беседе с «Лентой.ру».
По предварительным данным, ОПС существовало с 2020 по 2023 год. За это время участники сообщества преступным путём получили как минимум семь миллиардов долларов.

СК РФ возбудил уголовное дело сразу по нескольким статьям: об организации преступного сообщества, о незаконной банковской деятельности и о неправомерном обороте средств платежа.

Также ТАСС, ссылаясь на ФСБ России, сообщало, что злоумышленникам удалось обналичить не менее 18 миллиардов рублей. Всего в состав ОПС входили более 80 человек. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении девяти участников.

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#фсб
#санкт-петербург
#преступление
#уголовное ск рф
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Двухнедельная девочка умерла в Санкт-Петербурге после кормления смесью
25 апреля 2024, 15:15

Фото: iStock/maxim4e4ek

Двухнедельная девочка скончалась в Санкт-Петербурге после того, как ее покормили смесью.
Об этом сообщают «Известия». По данным издания, инцидент произошел вечером 24 апреля на Парашютной улице.

Как рассказал 33-летней отец ребёнка, девочка родилась 12 апреля. Через пять дней ее вместе с 23-летней матерью выписали из роддома. Позднее у женщины выявили послеродовые осложнения, ее положили в больницу.

24 апреля родитель покормил девочку семью, положил ее в коляску и отошел к сыну. Через некоторое время он вернулся, чтобы проверить младенца. У неё под носом, на щеке и подбородке была кровь.

Мужчина вызвал скорую, и все время, пока не было бригады, делал дочке искусственное дыхание. Прибывшие на место медики констатировали смерть.

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#младенец
#санкт-петербург
#смерть
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Суд вынес приговор экс-замминистра культуры за махинации с «Пушкинской картой»
Экс-замминистра культуры Ярилова приговорена к семи годам колонии
25 апреля 2024, 14:50

Фото: iStock/gorodenkoff

Тверской суд Москвы вынес приговор экс-замминистра культуры Ольге Яриловой за включение музея мороженого в программу «Пушкинской карты». Об этом сообщает РИА Новости.
По словам прокурора, музей мороженого нельзя было вносить в перечень мест, где можно приобрести льготные входные билеты с помощью «Пушкинской карты». Данная площадка не имеет статуса музея, её программа носит развлекательный характер. Также там очень дорогие входные билеты. В результате из государственного бюджета музею необоснованно было выплачено 125 миллионов рублей.

В отношении Яриловой было возбуждено уголовное дело о превышении полномочий. Она не признала свою вину по делу, заявив, что экскурсия по музею подходит под требования и очень нравится детям.

В итоге суд приговорил Ярилову к семи годам лишения свободы.

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#пушкинская карта
#суд
#минкультуры рф
#тюрьма
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Нанюхался и полетел читать детям лекции: В аэропорту задержали пилота под мефедроном
В аэропорту Алма-Аты задержали пилота Air Astana под мефедроном
25 апреля 2024, 14:27

Фото: iStock/Roman Didkivskyi

В казахстанском аэропорту задержали пилота авиакомпании Air Astana, который находился в состоянии наркотического опьянения, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, 31-летний Казыбек Ануарбеков летел в город Актау, где должен был читать школьникам лекции и прелестях работы в гражданской авиации. К счастью, летел он не за штурвалом, а в пассажирском кресле.

На досмотре в аэропорту сотрудники заметили, что Ануарбеков ведёт себя странно. Пилота обыскали, но ничего не нашли, после чего отправили на медицинскую экспертизу. Выяснилось, что Ануарбеков был под мефедроном.

В ходе допроса задержанный признался, что употребляет наркотики с 2021 года.

Ануарбекова отстранили от работы. Ему грозит штраф, исправительные работы или арест.

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#казахстан
#самолет
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