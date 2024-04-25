Наркодилера из Подмосковья задержали с помощью мертвого дельфина

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Житель российского города нашел на пляже тушу дельфина, забрал ее с собой и попался полиции.
Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash. Подмосковный наркодилер нашел на одном из пляжей Сочи мертвого дельфина и забрал его с собой.
Злоумышленника заметили благодаря кадрам с камер видеонаблюдения. Запись, где он заносит дельфина в дом, сразу завирусилась в социальных сетях.
Роликом заинтересовались сотрудники правоохранительных органов. Выяснилось, что мужчина находится в федеральном розыске за сбыт наркотиков в особо крупном размере. Для чего он принёс дельфина в квартиру — пока неизвестно. Его задержали в Адлере.
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Злоумышленника заметили благодаря кадрам с камер видеонаблюдения. Запись, где он заносит дельфина в дом, сразу завирусилась в социальных сетях.
Роликом заинтересовались сотрудники правоохранительных органов. Выяснилось, что мужчина находится в федеральном розыске за сбыт наркотиков в особо крупном размере. Для чего он принёс дельфина в квартиру — пока неизвестно. Его задержали в Адлере.
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Алёна Самарева