Суд отменил приговор обвиненному в сексуальных преступлениях Вайнштейну

Фото: iStock/gorodenkoff
Суд в Нью-Йорке отменил приговор обвиненному в сексуальных преступлениях кинопродюсеру Харви Вайнштейну, сообщает «Bild на русском».
По данным Telegram-канала, как постановил суд, вынесенный в 2020 году приговор в отношении продюсера требует пересмотра. Это объясняется тем, что суд первой инстанции допустил ошибку.
Кроме этого, принято постановление о проведении нового разбирательства по делу Вайнштейна.
Ранее американская актриса и обладательница премии «Оскар» Мира Сорвино заявила, что лишилась карьеры по вине Вайнштейна.
Обвинения в адрес Вайнштейна прозвучали в 2017 году. Издание The New York Times сообщало о многих молодых актрисах и подчиненных кинопродюсера, которые пострадали за последние 30 лет. Позднее истории рассказали более 80 женщин, в том числе Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек.
Читайте также:
Богомаз: Четыре человека, включая подростка, пострадали под атакой ВСУ
Съемочная группа «Вести Луганск» попала под обстрел на Кременском направлении
Mash: Российские десантники выхаживают кота, который попал под обстрел в Бахмуте
Кроме этого, принято постановление о проведении нового разбирательства по делу Вайнштейна.
Ранее американская актриса и обладательница премии «Оскар» Мира Сорвино заявила, что лишилась карьеры по вине Вайнштейна.
Обвинения в адрес Вайнштейна прозвучали в 2017 году. Издание The New York Times сообщало о многих молодых актрисах и подчиненных кинопродюсера, которые пострадали за последние 30 лет. Позднее истории рассказали более 80 женщин, в том числе Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек.
Читайте также:
Богомаз: Четыре человека, включая подростка, пострадали под атакой ВСУ
Съемочная группа «Вести Луганск» попала под обстрел на Кременском направлении
Mash: Российские десантники выхаживают кота, который попал под обстрел в Бахмуте
Алёна Самарева