СК просит арестовать блогера Камикадзе Ди по делам о фейках об армии

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В Москве следователи запросили заочный арест блогера Камикадзе Ди, пишет «Лента.ру».
Как выяснило издание, следователи направили ходатайство о заочном аресте блогера Камикадзе Ди (Дмитрий Иванов)* в Тверской суд Москвы.
Блогеру заочно предъявлено обвинение по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах России» УК РФ. Поводом стали ролики, в которых он критиковал выступления официального представителя МИД России Марии Захаровой.
В 2022 году МВД России объявило блогера Камикадзе Ди* в розыск. Он покинул страну в 2017 году. Сейчас он живет в Чехии.
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*Включен в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента
Блогеру заочно предъявлено обвинение по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах России» УК РФ. Поводом стали ролики, в которых он критиковал выступления официального представителя МИД России Марии Захаровой.
В 2022 году МВД России объявило блогера Камикадзе Ди* в розыск. Он покинул страну в 2017 году. Сейчас он живет в Чехии.
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*Включен в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента
Алёна Самарева