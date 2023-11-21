Нарколог Сараев прокомментировал инцидент с отравлением наркотиками в Астрахани

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Кандидат медицинских наук, нарколог, психотерапевт Марат Сараев в интервью «Радио 1» рассказал о возможных причинах отравления жителей Астрахани наркотическими веществами и назвал способы борьбы с распространением запрещённых веществ.
Накануне в пресс-службе Минздрава по Астраханской области сообщили, что с 17 ноября в ГКБ №3 имени С.М. Кирова пoступило 25 человек с признаками отравления наркотическими веществами. В настоящее время известно о четырёх погибших. По предварительным данным, пострадавшие употребляли метадон, будучи уверенными в том, что принимают мефедрон.
По словам специалиста, случай, произошедший в Астрахани очень напоминает те, что ранее наблюдались в Москве и Краснодаре. Их объединяет то, что люди принимали более сильные наркотические вещества, думая, что употребляют слабые.
Сараев в беседе с «Радио 1» рассказал, что сбыт наркотических веществ происходит через специальные ресурсы, напоминающие маркетплейсы. Однако контроль за такими площадками не ведётся, в результате чего указанное название и состав вещества могут отличаться от того, что в действительности получит заказчик.
Нарколог рассказал, что случаи, подобные инциденту в Астрахани, в последнее время учащаются. Они наблюдаются не в таком массовом порядке, но, тем не менее, единичные случаи фиксируются практически ежедневно.
Также специалист рассмотрел ситуацию с законодательной точки зрения.
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По словам специалиста, случай, произошедший в Астрахани очень напоминает те, что ранее наблюдались в Москве и Краснодаре. Их объединяет то, что люди принимали более сильные наркотические вещества, думая, что употребляют слабые.
Нарколог рассказал, что случаи, подобные инциденту в Астрахани, в последнее время учащаются. Они наблюдаются не в таком массовом порядке, но, тем не менее, единичные случаи фиксируются практически ежедневно.
Также специалист рассмотрел ситуацию с законодательной точки зрения.
«Законодательство уже и так достаточно жёсткое и очень чёткое. Вопрос в его исполнении. В том, что, во-первых, необходимо усилить борьбу с распространителями и изготовителями наркотических веществ, которые делают это в массовом порядке, с так называемыми оптовиками. И, во-вторых, усилить профилактическую работу среди населения, то есть, проводить информационную пропаганду здорового образа жизни и разъяснять ситуацию, касаемо тех веществ, которые россияне могут получить, заказывая на самом деле другое», – рассказал Сараев.
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Анастасия Чинкова