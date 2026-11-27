27 ноября 2026, 13:22

Фото: iStock/Photoboyko

Настоятель католического прихода в Волгограде, гражданин Польши, оказался в центре международного скандала. В Ватикан якобы ушло письмо с просьбой отстранить его от служения, а в крупном польском Telegram-канале появились аудиозаписи с чересчур интимным разговором* между двумя монахами. Священник назвал обвинения бредом, его подчинённый — клеветой.





Информация об инциденте в католическом приходе Волгограда появилась в одном из крупных тг-каналов Польши. Авторы письма якобы отправили его в пресс-службу Святого Престола в Ватикан с просьбой отстранить от служения упомянутого ими отца Михаила. Оба героя письма Святому Престолу признают, что живут вместе, вместе ездят в рабочие командировки, но все обвинения категорически опровергают.





«Братья-католики, к сожалению, мы узнали о том, что наш брат по вере из местной религиозной католической организации в Волгограде нарушил обет целомудрия и неоднократно принуждал к половому акту* монашествующего брата Алексея. Это безусловный удар для всех католиков. К подтверждению своих слов прикрепляем аудиозаписи любовных утех* отца с братом», — говорится в обращении.

«В приходе на лестничной площадке между прихожанином и священнослужителем произошла ссора. Отец Михаил ударил прихожанина в голову около 15 раз, затем развернул его лицом к себе и снова ударил в голову. После этого схватил его за куртку и ударил головой об стену — прихожанин потерял сознание», — указано в постановлении.

«Тот парень преследовал отца, а потом решил отомстить за невнимание к своей персоне, что и вылилось в длительное судебное разбирательство. Это большое несчастье для отца, которое мешало ему нормально жить и работать», — уверяет женщина.

«Это какой-то бред. Я даже не хочу этот вопрос обсуждать. Я настоятель, он монах. Да, мы живем в одной общине, и все. Я уверен, что не только у меня, но и у других есть какие-то враги. Люди, которые хотят испортить мое доброе имя. У меня есть какие-то предположения, но не хочу об этом говорить».

«Это, конечно, клевета. Такого на самом деле ничего не было. Мне интересно, где вы эту информацию взяли? Мне она не попадалась, и мне никто это не пересылал. Я никогда с этим не сталкивался, и мне крайне неприятно. Отец Михаил является моим настоятелем, я его подчиненный. Так как мы проживаем вместе в общине, конечно, у нас нормальные отношения. Мы живем публичной жизнью. Конечно, есть разные случаи. Кому-то не угодил, кому-то не понравился, что-то всегда находят и в чем-то обвиняют. Мне сложно сказать, откуда взялись эти записи. С другой стороны, я понимаю, что сейчас 21 век, и с помощью ИИ можно создать все, что хочешь», — сказал Алексей.

«Внутренняя проверка и специфические меры имеют место при наличии определенной достоверности/правдоподобности сообщения. Данное сообщение: анонимное письмо, оказавшееся в распоряжении польского Telegram-канала, не являющегося официальным СМИ, такой правдоподобностью само по себе не обладает. Правдоподобность его проверяется, при этом соблюдаются нормы церковного права и государственного законодательства, защищающие доброе имя обвиняемого и предполагаемой жертвы. От предполагаемой жертвы или возможных свидетелей никаких жалоб не поступало. Тем более добрая репутация указанных лиц не вызывала никаких сомнений», — ответили в епархии.

«Сейчас сложно говорить о достоверности аудиозаписей, особенно представленных через мессенджеры и соцсети. Голоса вовлечённых лиц вследствие их рода деятельности легко доступны для записи. Вероятность того, что запись сфабрикована, достаточно велика, а проверка — невозможна и неприемлема. Скрытая аудиозапись личного разговора/частной жизни представляет собой сбор информации о частной жизни без согласия вовлечённых лиц, что прямо запрещено Конституцией РФ. Распространение таких сведений порочит честь и достоинство вовлеченных лиц, таким образом, эта запись сделана с нарушением законодательства РФ (в любом случае: сфальсифицирована она или нет) и она не может использоваться ни в гражданском процессуальном праве, ни, тем более, при внутренней проверке».