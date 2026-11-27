Настоятеля католического прихода Волгограда обвинили в интимной связи* с монахом
Настоятель католического прихода в Волгограде, гражданин Польши, оказался в центре международного скандала. В Ватикан якобы ушло письмо с просьбой отстранить его от служения, а в крупном польском Telegram-канале появились аудиозаписи с чересчур интимным разговором* между двумя монахами. Священник назвал обвинения бредом, его подчинённый — клеветой.
Информация об инциденте в католическом приходе Волгограда появилась в одном из крупных тг-каналов Польши. Авторы письма якобы отправили его в пресс-службу Святого Престола в Ватикан с просьбой отстранить от служения упомянутого ими отца Михаила. Оба героя письма Святому Престолу признают, что живут вместе, вместе ездят в рабочие командировки, но все обвинения категорически опровергают.
«Братья-католики, к сожалению, мы узнали о том, что наш брат по вере из местной религиозной католической организации в Волгограде нарушил обет целомудрия и неоднократно принуждал к половому акту* монашествующего брата Алексея. Это безусловный удар для всех католиков. К подтверждению своих слов прикрепляем аудиозаписи любовных утех* отца с братом», — говорится в обращении.
К посту прикреплено две аудиозаписи. Разобрать на них удается только обрывки фраз, но слышны голоса, похожие на голоса настоятеля прихода и его подчиненного монаха — брата Алексея.
Отец Михаил — уроженец и гражданин Польши, с 2013 года служил в кафедральном соборе в Иркутске, который покинул после скандала также на этой почве. В Волгоград он перебрался в 2021 году и стал настоятелем католического прихода, он же является президентом религиозной благотворительной организации. Во время службы в Иркутске, в 2018 году, стал участником судебного разбирательства: прихожанин обвинил отца Михаила в избиении. На священника завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», меру пресечения не избирали.
«В приходе на лестничной площадке между прихожанином и священнослужителем произошла ссора. Отец Михаил ударил прихожанина в голову около 15 раз, затем развернул его лицом к себе и снова ударил в голову. После этого схватил его за куртку и ударил головой об стену — прихожанин потерял сознание», — указано в постановлении.
Уголовное дело было прекращено, так как пострадавший дважды проигнорировал судебные заседания. Коллега отца Михаила из Иркутска Татьяна рассказала V1.RU, что причиной конфликта стали нетрадиционно ориентированные* преследования со стороны прихожанина, по совместительству одного из органистов прихода.
«Тот парень преследовал отца, а потом решил отомстить за невнимание к своей персоне, что и вылилось в длительное судебное разбирательство. Это большое несчастье для отца, которое мешало ему нормально жить и работать», — уверяет женщина.
Сам настоятель в разговоре с корреспондентом портала V1.RU категорически опроверг обвинения:
«Это какой-то бред. Я даже не хочу этот вопрос обсуждать. Я настоятель, он монах. Да, мы живем в одной общине, и все. Я уверен, что не только у меня, но и у других есть какие-то враги. Люди, которые хотят испортить мое доброе имя. У меня есть какие-то предположения, но не хочу об этом говорить».
Брат Алексей также назвал информацию клеветой.
«Это, конечно, клевета. Такого на самом деле ничего не было. Мне интересно, где вы эту информацию взяли? Мне она не попадалась, и мне никто это не пересылал. Я никогда с этим не сталкивался, и мне крайне неприятно. Отец Михаил является моим настоятелем, я его подчиненный. Так как мы проживаем вместе в общине, конечно, у нас нормальные отношения. Мы живем публичной жизнью. Конечно, есть разные случаи. Кому-то не угодил, кому-то не понравился, что-то всегда находят и в чем-то обвиняют. Мне сложно сказать, откуда взялись эти записи. С другой стороны, я понимаю, что сейчас 21 век, и с помощью ИИ можно создать все, что хочешь», — сказал Алексей.
От прослушивания аудио и комментариев Алексей отказался: «Я даже связываться с этим не хочу. Я понимаю, что это не мое».
Римско-католическая епархия Святого Климента в Саратове на запрос СМИ ответила, что пост заметили, но оснований для внутренней проверки не нашлось.
«Внутренняя проверка и специфические меры имеют место при наличии определенной достоверности/правдоподобности сообщения. Данное сообщение: анонимное письмо, оказавшееся в распоряжении польского Telegram-канала, не являющегося официальным СМИ, такой правдоподобностью само по себе не обладает. Правдоподобность его проверяется, при этом соблюдаются нормы церковного права и государственного законодательства, защищающие доброе имя обвиняемого и предполагаемой жертвы. От предполагаемой жертвы или возможных свидетелей никаких жалоб не поступало. Тем более добрая репутация указанных лиц не вызывала никаких сомнений», — ответили в епархии.
От проверки аудиозаписей епархия отказалась, сомневаясь в их достоверности:
«Сейчас сложно говорить о достоверности аудиозаписей, особенно представленных через мессенджеры и соцсети. Голоса вовлечённых лиц вследствие их рода деятельности легко доступны для записи. Вероятность того, что запись сфабрикована, достаточно велика, а проверка — невозможна и неприемлема. Скрытая аудиозапись личного разговора/частной жизни представляет собой сбор информации о частной жизни без согласия вовлечённых лиц, что прямо запрещено Конституцией РФ. Распространение таких сведений порочит честь и достоинство вовлеченных лиц, таким образом, эта запись сделана с нарушением законодательства РФ (в любом случае: сфальсифицирована она или нет) и она не может использоваться ни в гражданском процессуальном праве, ни, тем более, при внутренней проверке».