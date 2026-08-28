Выросший в Германии россиянин переехал в Барнаул из-за пропаганды ЛГБТ*
Антон Лель провёл детство и юность в Германии, однако сейчас вместе с женой Патрицией переехал в Барнаул. Женщина была беременна, и супруги хотели, чтобы малыш появился на свет именно в России.
Как сообщает РИА Новости, переезд состоялся осенью 2025 года. Вместе с Антоном и Патрицией в Барнаул перебрались родители мужчины, а также его брат со своей семьёй.
Мужчина пояснил, что пара хотела оградить будущую семью от повсеместной пропаганды ЛГБТ*. По его словам, она проникает всюду: от телеэкранов до школьных программ, городских улиц и рекламных щитов.
В начале июня в Барнауле у супругов родился сын Миша. Мальчик получил российское гражданство.
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