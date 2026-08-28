Выросший в Германии россиянин переехал в Барнаул из-за пропаганды ЛГБТ*

28 августа 2026, 06:35

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Антон Лель провёл детство и юность в Германии, однако сейчас вместе с женой Патрицией переехал в Барнаул. Женщина была беременна, и супруги хотели, чтобы малыш появился на свет именно в России.