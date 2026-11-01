Силовики ворвались на ЛГБТ-вечеринку* в московском клубе Bizarre

01 ноября 2026, 02:08

Силовики сорвали вечеринку в московском клубе Bizarre

Фото: iStock/Ajax9

Полиция пришла с проверкой в закрытый свингер-клуб Bizarre в Москве. По данным SHOT, там проходила вечеринка в честь Хэллоуина, на которой находились около 200 человек. Посетителей уложили лицом в пол и проверяют их документы.