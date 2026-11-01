Силовики ворвались на ЛГБТ-вечеринку* в московском клубе Bizarre
Полиция пришла с проверкой в закрытый свингер-клуб Bizarre в Москве. По данным SHOT, там проходила вечеринка в честь Хэллоуина, на которой находились около 200 человек. Посетителей уложили лицом в пол и проверяют их документы.
Как сообщает издание, поводом для рейда стала проверка на пропаганду ЛГБТ*. Гости были в костюмах персонажей мультфильмов и поп-культуры; на столах находились секс-игрушки. После того как посетителей уложили на пол, в клубе провели обыск и допросы.
Мероприятие включало практики под названием «Сенсориум». Организаторы обещали гостям упражнения на прикосновения и исследование чувственности.
Это не первая проверка в клубе Bizarre. В декабре 2024 года силовики уже приходили туда, а в мае 2025-го провели рейд во время вечеринки «Порочная: Милфы Древней Греции».
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