Названа одна из причин убийства россиянки и её дочери в Турции

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Россиянка Ирина Двизова, убитая в Турции вместе с дочерью, пыталась лишить родительских прав своего бывшего мужа Андрея Кушлевича, что может являться причиной случившегося. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на базу судебных данных.
Ранее сообщалось, что на дороге в турецком курортном районе Бодрум полицейские обнаружили странного вида ткань. Подойдя ближе они увидели, что в неё обёрнуто тело, перевязанное верёвкой. Ещё одно тело лежало рядом. Выяснилось, что это тела 42-летней россиянки Ирины Двизовой и её 15-летней дочери, которые проживали в Турции. По предварительным данным, убийцей является бывший супруг женщины.
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Анастасия Чинкова