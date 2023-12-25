Названа причина пожара в магазине «Леруа Мерлен» на юге Петербурга

Фото: iStock/Distortion Media
Возгорание гирлянды в отделе товаров для сада стало причиной пожара в «Леруа Мерлен» в Санкт-Петербурге. Об этом телеграм-каналу SHOT рассказала одна из сотрудниц гипермаркета.
По словам женщины, загорелась одна из гирлянд, находящихся под потолком. По этой причине оперативно справиться с огнём самостоятельно было невозможно.
Напомним, сильный пожар произошел в магазине «Леруа Мерлен» в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Пожар произошел на проспекте Буденного.
Возгорание началось примерно в 9 часов мск. Всех посетителей и работников гипермаркета эвакуировали из здания.
По предварительной информации, пострадавших нет. На месте пожара работают сотрудники экстренных служб.
Читайте также:
Сильный пожар произошел в магазине «Леруа Мерлен» на юге Петербурга
Более 30 сотрудников МЧС привлечены к тушению пожара на складе в Петербурге
Сын экс-сенатора рассказал об отношениях с порнозвездой Катей Самбукой
Напомним, сильный пожар произошел в магазине «Леруа Мерлен» в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Пожар произошел на проспекте Буденного.
По предварительной информации, пострадавших нет. На месте пожара работают сотрудники экстренных служб.
Читайте также:
Сильный пожар произошел в магазине «Леруа Мерлен» на юге Петербурга
Более 30 сотрудников МЧС привлечены к тушению пожара на складе в Петербурге
Сын экс-сенатора рассказал об отношениях с порнозвездой Катей Самбукой
Екатерина Коршунова