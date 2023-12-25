Сильный пожар произошел в магазине «Леруа Мерлен» на юге Петербурга

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Сильный пожар произошел в магазине «Леруа Мерлен» в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».
Сообщается, что пожар произошел на проспекте Буденного. Возгорание началось примерно в 9 часов мск.
Всех посетителей и работников гипермаркета эвакуировали из здания. По предварительной информации, пострадавших нет.
Причины пожара уточняются. На месте пожара работают сотрудники экстренных служб.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге на территории производственно-складского здания произошел пожар, в результате которого возникло горение картонной упаковки.
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Всех посетителей и работников гипермаркета эвакуировали из здания. По предварительной информации, пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге на территории производственно-складского здания произошел пожар, в результате которого возникло горение картонной упаковки.
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Екатерина Коршунова