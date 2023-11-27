Минздрав Палестины назвал число погибших в секторе Газа

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Число потерь в результате палестино-израильского конфликта в секторе Газа достигло 16 тысяч, 35 тысяч человек ранены. Об этом сообщила глава Минздрава Палестины Мэй Кайле, сообщает издание Asharq Al-Awsat.
Кайле также заявила, что количество людей, пропавших без вести в результате боевых действий в анклаве, достигло 6 тысяч, среди которых 1700 детей.
Она отметила, что в секторе Газа полностью разрушены 56 тысяч объектов жилья. 240 тысяч зданий повреждены частично.
7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что политика США в отношении палестино-израильской проблемы привела к тому, что конфликт не был вовремя урегулирован. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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