«Не трогай маму!»: 14-летний школьник зарезал отчима-пьяницу, чтобы спасти мать, подробности

Фото: iStock/tatyana_tomsickova
В январе 2021 года небольшой бурятский поселок потрясло жуткое событие. 14-летний школьник зарезал своего пьяного отчима, пытаясь защитить маму от побоев.
Об истории многодетной семьи, судьбе подростка и подробностях происшествия расскажет «Радио 1».
Все началось в 2016 году, когда 34-летняя Вера с двумя детьми повстречала одинокого 58-летнего Владимира (имя изменено — прим. ред.). Оба имели за плечами неудачные браки, оба искали счастливую семейную жизнь. Тогда же они стали жить вместе.
По началу отношения складывались так, как они и мечтали. Владимир работал электриком, Вера трудилась дома. Хорошо складывались и отношения детей с отчимом.
Фото: iStock/Backiris
Вера не смогла бросить Владимира, побоялась. Побоялась за дочь, которая вырастет без отца, за него самого, который сопьется и погибнет.
Она пыталась получить помощь и от полиции. Приходил участковый, провел с Владимиром беседу и выписал штраф в 500 рублей.
Надеясь, что любимый поутихнет, Вера закрылась в комнате, чтобы покормить дочку грудью. Однако это не помогло.
Пока Владимир выворачивал возлюбленной руки, требуя отдать ему бутылку, в соседней комнате сидел 14-летний Алексей. Он слышал крики отчима, мольбы матери, плач новорожденной сестренки. Тогда парень впервые поднял голос.
Мальчик неожиданно убежал на кухню. А когда вернулся, мужчина упал без сознания.
Фото: iStock/tiero
Фото: iStock/Aleksandra Nigmatulina
Алексея не стали отправлять в СИЗО на время расследования. Мальчика оставили под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Из дома он выходил только в школу.
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Идеальный мужчинаФото: iStock/oatawa
Все началось в 2016 году, когда 34-летняя Вера с двумя детьми повстречала одинокого 58-летнего Владимира (имя изменено — прим. ред.). Оба имели за плечами неудачные браки, оба искали счастливую семейную жизнь. Тогда же они стали жить вместе.
По началу отношения складывались так, как они и мечтали. Владимир работал электриком, Вера трудилась дома. Хорошо складывались и отношения детей с отчимом.
«В начале нашей совместной жизни для меня он был идеальным мужчиной. С одной оговоркой — когда был трезвым… Три года назад Володю уволили. Устроиться никуда не смог, из-за этого начал выпивать», — рассказала Вера корреспонденту «КП-Иркутск».
Словно подменилиС этого момента все и пошло под откос. После пары рюмок Владимира словно подменяли. Он начал поднимать руку на любимую, оскорблять младшего — особенного ребенка с тяжелым заболеванием, ругать старшего.
Фото: iStock/Backiris
«Когда сын подходил и просил помощи с домашним заданием, просто посылал его и швырял тетради. Я, конечно, делала Володе замечания. Он извинялся, а потом это повторялось вновь», — делилась Вера.Когда Владимир бросил работу, семья стала выживать на пособия — 16 тысяч за ребенка-инвалида, еще 12 тысяч — после рождения общей для них дочери Веры.
«Вот на эти 28 тысяч и жили впятером. Я просила его найти хотя бы подработку, а он отвечал так: «Куда я вас с малышкой оставлю? Она же еще грудная, как ты справишься с тремя детьми?», — отметила женщина.Однако никакой помощи в уходе за детьми не было, лишь бесконечные пьяные выходки.
Вера не смогла бросить Владимира, побоялась. Побоялась за дочь, которая вырастет без отца, за него самого, который сопьется и погибнет.
Она пыталась получить помощь и от полиции. Приходил участковый, провел с Владимиром беседу и выписал штраф в 500 рублей.
«А еще сказал, что при следующем обращении нас поставят на учет как неблагополучную семью. А мне этого не хотелось, вот и терпела», — приводят в издании слова Веры.
День после РождестваТрагедия пришла в их дом после новогодних праздников, на которых Владимир просто «не просыхал». 8 января они вернулись с гостей, ему хотелось продолжения банкета. Тем более, дома оставалась одна бутылка водки.
«Я ее спрятала. Сказала: «Ты же завтра будешь болеть с похмелья, хватит тебе пить. Сердечко остановится». Он не успокоился. Начал требовать», — рассказала женщина.Фото: iStock/yacobchuk
Надеясь, что любимый поутихнет, Вера закрылась в комнате, чтобы покормить дочку грудью. Однако это не помогло.
«Володя выломал дверь, подошел и начал дергать меня за волосы и выворачивать руки, требуя отдать бутылку водки», — сказала она.Женщина стала умолять сожителя.
«Не трогай маму»Именно в этот день в полицию поступил очередной звонок о семье Веры. Звонивший сообщил об убийстве.
Пока Владимир выворачивал возлюбленной руки, требуя отдать ему бутылку, в соседней комнате сидел 14-летний Алексей. Он слышал крики отчима, мольбы матери, плач новорожденной сестренки. Тогда парень впервые поднял голос.
«Не трогай маму», — закричал он.Однако Владимир лишь отмахнулся от школьника, продолжив мучать Веру, требуя добавки.
Мальчик неожиданно убежал на кухню. А когда вернулся, мужчина упал без сознания.
Фото: iStock/tiero
«Желая защитить мать, он схватил на кухне нож, подбежал к отчиму со спины и нанес удар клинком в область задней поверхности грудной клетки», — сообщали тогда в следственном комитете.Полицию и скорую вызвал сосед. Однако к приезду экстренных служб Владимир был уже мертв.
«Леша очень долго терпел весь этот ужас... В душе у него копилось и копилось. Он сам даже не понял, что сделал», — с горечью в голосе говорила Вера.
Чем все закончилосьТрагедия вызвала в Бурятии широкий резонанс. Глава республики поручил детскому омбудсмену разобраться с обстановкой семьей, в следственном комитете возбудили уголовное дело об убийстве.
Фото: iStock/Aleksandra Nigmatulina
Алексея не стали отправлять в СИЗО на время расследования. Мальчика оставили под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Из дома он выходил только в школу.
«Алеша старается вести себя так, словно ничего не произошло. Но я вижу, что он сильно переживает. Он ведь очень спокойный. Учится хорошо. Любит проводить опыты по химии, увлекается волейболом… Я очень боюсь за сына, у него же еще вся жизнь впереди», — сокрушалась мать.О положительной характеристике Алексея вскоре рассказала и детский омбудсмен республики Наталья Ганькина. Никогда не стоял на учете по делам несовершеннолетних, хорошо учится, знакомые отзываются хорошо.
«Все, кто его знают, рассказывают, что он главный помощник матери по уходу за братом и сестрой. Было ли убийство в состоянии аффекта, покажет медицинская экспертиза», — рассказала «КП» уполномоченный по правам ребенка.Именно экспертиза и поставила точку в этой истории. Спустя полгода после смерти Владимира было объявлено о прекращении уголовного дела. Медики заключили, что Алексей находился в состоянии аффекта, который вызвала длительная психотравмирующая обстановка в семье.
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Данил Пономарев