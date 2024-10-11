«Группой лиц с особой жестокостью»: Адвокат раскрыл, что будет с подростками, пытавшими мальчика в Угличе

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На 16-летнего подростка из Углича напали несколько парней по просьбе его бывшей девушки. Над мальчиком издевались в его же квартире — четыре часа школьника били ногами, прыгали на нём, плевали и резали ему волосы. Мальчик несколько раз терял сознание.
Напоследок компания украла из дома телефон и бытовую технику. Костю с переломами и выбитой челюстью забрала скорая только спустя сутки. Юноша может навсегда оглохнуть на одно ухо. Полиция задержала троих человек и возбудила уголовное дело.
Член московской коллегии адвокатов Павел Воропаев в беседе с «Радио 1» заявил, что обидчикам мальчика может грозить очень суровое наказание.
Он добавил, что родителей детей могут привлечь к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию детей. Также потерпевшие вправе обратиться в суд и потребовать компенсацию морального вреда, компенсации расходов на лечение и расходов на реабилитацию. Данные суммы будут взысканы с родителей обидчиков.
По его словам, следствие будет идти стандартно, как и с делами взрослых. Будет установлен размер вреда здоровью, изучены фото/видео материалы, проведены иные мероприятия для установления всех обстоятельств преступления.
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Член московской коллегии адвокатов Павел Воропаев в беседе с «Радио 1» заявил, что обидчикам мальчика может грозить очень суровое наказание.
«Уголовная ответственность по нанесению тяжкого вреда здоровью наступает с 14 лет. Более того, тут возможно усмотреть специальный «состав», а именно хулиганские побуждения, группа лиц и особая жестокость, что может повлечь за собой до 10 лет лишения свободы», — сказал эксперт.
Он добавил, что родителей детей могут привлечь к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию детей. Также потерпевшие вправе обратиться в суд и потребовать компенсацию морального вреда, компенсации расходов на лечение и расходов на реабилитацию. Данные суммы будут взысканы с родителей обидчиков.
«Девочка, которая снимала происходящее и подговорила остальных подростков избить потерпевшего, – от ответственности тоже не уйдет, так как в рамках уголовного кодекса ее действия будут расценены как подстрекательство, что делает ее таким же соучастником преступления», — сообщил адвокат.
По его словам, следствие будет идти стандартно, как и с делами взрослых. Будет установлен размер вреда здоровью, изучены фото/видео материалы, проведены иные мероприятия для установления всех обстоятельств преступления.
«Если инцидент произошел на территории школы, к ответственности можно было бы привлечь образовательное учреждение. Однако если инцидент произошел за пределами школы – школа никакой ответственности не несет, так как школа отвечает за детей только в пределах своей территории», — заключил собеседник.
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Анастасия Бондарева