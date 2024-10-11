Казнь за парковку или неразделенная любовь: за что сосед расстрелял супругов с собакой в Мытищах

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В Мытищах произошла стрельба. Местный житель с пистолетом напал на семейную пару, выгуливавшую собаку в лесу. Мужчина погиб на месте. Следствие рассматривает сразу несколько версий произошедшего: от конфликта из-за парковочного места до неразделенной любви к соседке. О подробностях трагедии расскажет «Радио 1».
Стрельба в Мытищах 11 октября: что известно
11 октября 47-летний Юрий и 40-летняя Ирина гуляли с собакой в лесополосе микрорайона Шереметьевский, когда их встретил сосед. Мужчина произвел не менее пяти выстрелов в супружескую пару. В результате стрельбы 47-летний Юрий скончался на месте, а его супруга, получившая огнестрельное ранение ноги, смогла скрыться в лесу от нападавшего и была впоследствии госпитализирована.
В Следственном комитете России сообщили, что криминалисты изъяли пять гильз с места происшествия, а также назначили судебно-медицинскую экспертизу.
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Причина конфликта из-за парковки в Мытищах
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Как сообщает телерам-канал SHOT, основная версия гласит, что супруги и сосед конфликтовали из-за парковочного места. Пострадавшая женщина не может поверить, что сосед пошел на такой шаг из-за обычного коммунального спора. Еще одной возможной причиной, по данным программы «ЧП» на НТВ, могло стать неправильное выгуливание собаки. Якобы сосед был недоволен тем, что питомца выгуливают в общественном месте.
Следствие также рассматривает версию, согласно которой подозреваемый в убийстве и покушении Алексей, расстрелявший супругов в Долгопрудном, был влюблен в Ирину и преследовал ее. Родственники супругов Вершковых рассказали, что Юрий и Ирина знали Алексея с детства. По их словам, он был замкнутым ребенком и общался только с несколькими знакомыми из микрорайона Шереметьевский.
По словам знакомых семейства, Алексей преследовал Юрия и Ирину на протяжении как минимум четырех лет и уже нападал на мужчину. Однажды, когда Юрий забыл сигареты в машине и вернулся за ними, Алексей напал на него сзади и ударил по голове.
Психические проблемы нападвшего
Как сообщает MK.RU, мать и сестра Алексея периодически навещали его и просили окружающих быть к нему более терпимыми, так как у него с детства были психические отклонения. Несмотря на это, они уверяли, что он не представляет опасности. По информации издания, мужчина неоднократно доставлял неудобства семье Вершковых, забрасывая их квартиру мусором.
Однако истинные мотивы нападавшего узнать будет непросто. Неподалеку от места происшествия было найдено тело самого стрелка.
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