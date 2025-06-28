Неадекватный мужчина кинулся избивать отдыхающих в парке у метро Дубровка
Неадекватный мужчина напал на нескольких отдыхающих и избил их в парке возле станции метро «Дубровка» в Москве. Об этом информирует телеграм-канал «Baza» со ссылкой на свидетельства очевидцев.
По данным источника, агрессивный мучина с бородой сначала вступил в краткий разговор с одним из посетителей парка, после чего начал избивать его возле скамейки. Затем он подошел к другой скамейке и напал на второго человека. У нападавшего была поддержка в лице друга. Вместе эти люди демонстрировали агрессию в отношении всех, кто пытался снять происходящее на камеру.
Скорая помощь прибыла на место через 15 минут, полиция — спустя 35 минут после инцидента. Правоохранители не смогли задержать нападавших, поскольку те успели скрыться до приезда полиции.
По информации «Базы», пострадавшие не стали писать официальные заявления.
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