Неадекватный мужчина кинулся избивать отдыхающих в парке у метро Дубровка

28 июня 2025, 02:58

Baza: Неадекватный мужчина избил отдыхающих в московском парке у метро Дубровка

Фото: iStock/globalmoments

Неадекватный мужчина напал на нескольких отдыхающих и избил их в парке возле станции метро «Дубровка» в Москве. Об этом информирует телеграм-канал «Baza» со ссылкой на свидетельства очевидцев.