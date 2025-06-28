Двухлетний малыш, которого неадекват бросил на пол в Шереметьево, приоткрыл глаза и начал двигаться

28 июня 2025, 02:00

Омбудсмен Мишонова: состояние пострадавшего в Шереметьево мальчика улучшилось

Фото: iStock/spukkato

Двухлетний мальчик, пострадавший от жестокого нападения в аэропорту Шереметьево, начал проявлять признаки улучшения состояния. Его готовят к пробуждению, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова в своем Telegram-канале.







«Ему поддерживают сейчас дыхание, причем перевели уже в такой, немножко «лайт» режим, готовят его к пробуждению. Седацию уменьшают понемногу, у него проявляется двигательная активность, он приоткрывает глазки», — поделилась она.

Беременная мать пострадавшего в Шереметьево ребёнка находится с ним в больнице

«От родителей вам всем большой привет и спасибо, что спрашиваете, интересуетесь здоровьем малыша», — добавила Мишонова.