Двухлетний малыш, которого неадекват бросил на пол в Шереметьево, приоткрыл глаза и начал двигаться
Омбудсмен Мишонова: состояние пострадавшего в Шереметьево мальчика улучшилось
Двухлетний мальчик, пострадавший от жестокого нападения в аэропорту Шереметьево, начал проявлять признаки улучшения состояния. Его готовят к пробуждению, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова в своем Telegram-канале.
«Ему поддерживают сейчас дыхание, причем перевели уже в такой, немножко «лайт» режим, готовят его к пробуждению. Седацию уменьшают понемногу, у него проявляется двигательная активность, он приоткрывает глазки», — поделилась она.Медики Центра имени Рошаля, где находится мальчик, подтверждают отсутствие у малыша болевого синдрома, но отмечают сохраняющуюся тяжесть черепно-мозговой травмы. Врачи готовят пациента к пробуждению и переходу на самостоятельное дыхание, сохраняя позитивный прогноз на восстановление.
Беременная мать пострадавшего в Шереметьево ребёнка находится с ним в больнице
«От родителей вам всем большой привет и спасибо, что спрашиваете, интересуетесь здоровьем малыша», — добавила Мишонова.Напомним, инцидент произошел 23 июня. Находившийся в состоянии наркотического и алкогольного опьянения гражданин Белоруссии, прибывший из Каира, поднял и с силой бросил ребенка на пол в зоне выдачи багажа. У мальчика диагностированы тяжелые травмы головы, включая открытые переломы. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело.