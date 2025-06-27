Против домогавшегося девушек последователя «пикап-гуру» Лесли возбудили уголовное дело

27 июня 2025, 23:41

Против последователя блогера Лесли возбудили дело об иных насильственных действиях

Фото: кадр видео Telegram-канала Следком @sledcom_press

Уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера возбуждено в отношении последователя блогера Александра Кириллова (Алекса Лесли). Об этом сообщил Следственный комитет России (СКР) в своем Telegram-канале.





Расследование связано с возбужденным 25 июня делом против самого Кириллова по статье о склонении к изнасилованию. Поводом стало огромное количество жалоб москвичек на участников его флешмоба, которые приставали к девушкам на улицах и трогали их за ягодицы и убегали.



В ходе обыска по месту жительства последователя Алекса изъяты предметы и документы, включая сертификат о прохождении курса Лесли. Подозреваемого доставили в Москву для допроса следователями столичного управления СКР.





«Подозреваемый доставлен в Москву. Следователи столичного СК приступили к его допросу. Расследование продолжается», — передает Telegram-канал Следком.