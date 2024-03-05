Нефтебаза атакована в селе Долгое Белгородской области

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После вражеской атаки на территории нефтебазы в Белгородской области начался пожар. Об этом сообщает 112. Горит резервуар для хранения нефтепродуктов. ЧП в Губкинском городском округе подтверждают власти региона.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что на нефтебазе зафиксирован взрыв и пожар. Пострадавших нет, однако, сам объект является важным для региона в части снабжения местного населения топливом, потому он будет требовать дальнейшего восстановления.
В настоящее время на месте происшествия работают оперативные и аварийные службы. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее ВСУ наносили удары по Белгородской области 2 марта. В селе Щетиновка было зафиксировано 3 прилета.
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В настоящее время на месте происшествия работают оперативные и аварийные службы. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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Мария Федоровцева