На Крымском мосту без объяснения причины остановили девять поездов

Фото: iStock/gutaper
Девять поездов, следующих через Крымский мост, были внезапно остановлены, сообщили в пресс-службе перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».
Из этих девяти поездов четыре отправлялись из Крыма, а пять, наоборот, направлялись в Крым. Перевозчик также уточнил, что по возможности постарается минимизировать задержки и догнать расписание, как только движение поездов будет восстановлено.
Читайте также:
Посол ФРГ не стал комментировать намерение немецких офицеров взорвать Крымский мост
Spiegel: Аудиозапись разговора об атаке на Крымский мост может быть подлинной
Буданов угрожал атаковать Крымский мост сразу после переговоров офицеров из ФРГ
Артем Кузьмин