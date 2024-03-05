Стало известно о пожаре на железнодорожной станции из-за обстрела

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По словам губернатора Романа Старовойта, на железнодорожной станции Глушково в Курской области произошел пожар в результате обстрела.
«Общее количество обстрелов достигло девяти, но пострадавших нет», — отметил он в своем телеграм-канале, добавив, что пожар уже был ликвидирован.Губернатор также сообщил о повреждении линий электропередачи из-за обстрела. Станция Глушково и село Кульбаки временно остались без электричества.
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