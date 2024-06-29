Неизвестные организовали поджог еще трех автомобилей военных в Харьковской области

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Неизвестный подожгли еще три автомобиля военных в Изюме, Харьковской области и Одессе, сообщила украинское издание «Страна» в своем Telegram-канале со ссылкой на правоохранительные органы.
Как отмечают журналисты, одновременно в Изюме были подожжены два военных автомобиля, в частности джип Great Wall и грузовик MAN. Пожар был потушен через 40 минут, к тому времени машины полностью сгорели.
Еще один случай поджога был зафиксирован в Одессе.
Материалы по инцидентам переданы в Службу безопасности Украины (СБУ).
Ранее сообщалось, что в Одессе ночью был подожжен автомобиль, принадлежащий сотруднику Приморского терриьориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата). Инцидент произошел в поселке Котовского. Неизвестно, кто именно совершил нападение на автомобиль.
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Еще один случай поджога был зафиксирован в Одессе.
«Там подожгли автомобиль Nissan, который принадлежал военному», – отметили в правоохранительных органах.
Материалы по инцидентам переданы в Службу безопасности Украины (СБУ).
Ранее сообщалось, что в Одессе ночью был подожжен автомобиль, принадлежащий сотруднику Приморского терриьориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата). Инцидент произошел в поселке Котовского. Неизвестно, кто именно совершил нападение на автомобиль.
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Александр Климов