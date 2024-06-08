Сотрудник ТЦК высказался о жительницах Харькова как о «коллаборантах»

Фото: iStock/Irina Piskova
В Харькове сотрудники Территориального центра комплектации (ТЦК, украинский аналог военкомата) поссорились с местными жительницами и обозвали их «колпаборантами», передает издание «Страна.ua», опубликовав видео событий в своем Telegram-канале.
Все началось с того, что военный комиссар задержал мужчину и попытался затащить его в машину. Женщины, находившиеся поблизости, встали на защиту призывник, но не смогли его отбить.
На опубликованном видео показан разговор с находящимися в машине работниками ТЦК. Изначально женщины требовали освобождения призывника, затем назвали военкомв «незаконным бандформированием». В ответ представители власти назвали их «колпаборантами».
Ранее стало известно, что инвалиды, призванные в Вооруженные силы Украины, были записаны в десантные войска и оказались заперты в подвалах воинских частей. Сын одного из мобилизованных сказал, что их «удерживают как заложников».
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На опубликованном видео показан разговор с находящимися в машине работниками ТЦК. Изначально женщины требовали освобождения призывника, затем назвали военкомв «незаконным бандформированием». В ответ представители власти назвали их «колпаборантами».
Ранее стало известно, что инвалиды, призванные в Вооруженные силы Украины, были записаны в десантные войска и оказались заперты в подвалах воинских частей. Сын одного из мобилизованных сказал, что их «удерживают как заложников».
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Александр Климов