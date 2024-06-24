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Украинские и зарубежные гуманитарные организации, которые действуют на территории Украины, предоставляют военкомам и ТЦК личные данные получающих гумпомощь жителей для выявления подлежащих мобилизации украинцев. Об этом сообщил РИА Новости источник в пророссийском подполье Херсона.
По данным сотрудников складов и представителей различных фондов, в настоящее время гумпомощь выдается по индивидуальным заявкам после проверки личных данных гражданина в специальных информационных центрах. Примечательно, что данные заявки составляются с учетом активной мобилизации населения в Одессе и Херсоне.
Напомним, 16 апреля текущего года украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон, ужесточающий правила проведения мобилизации. Правоохранителям стало доступно право задерживать военнообязанного за отсутствие военного билета. За неявку в военкомат по уже врученной повестке гражданам Украины грозит уголовная ответственность.
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