Неизвестные подожгли дверь в квартиру ведущего радио Sputnik Татаренкова в Петербурге

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В Санкт-Петербурге неизвестные подожгли входную дверь квартиры ведущего радио Sputnik и одного из авторов программы «Изолента» Трофима Татаренкова. Сам он уверен, что у истории имеется украинский след, передает РИА Новости.
«Вчера вечером произошла такая ситуация: обложили мою дверь в квартиру шинами, принесли еще досок, бросили бутылку с зажигательной смесью. Из-за бронированной двери не выгорела квартира. Но расчет, я так понимаю, был именно на жертвы. Поджигатели надеялись на то, что в квартире кто-то есть», - передает РИА Новости слова Татаренкова.
Он уточнил, что в момент поджога дома никого не было, однако в квартире горел свет. Огонь заметила соседка и сразу вызвала МЧС. Ведущий радио Sputnik обратился в полицию. Он уверен, что у этой истории с поджогом имеется украинский след. Татаренков считает, что расчет был на запугивание.
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