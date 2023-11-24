Беспилотник обнаружили в Казахстане воле ж/д путей

Фото: iStock/DutchScenery
Неопознанный беспилотный летательный аппарат обнаружили в Казахстане возле железнодорожный путей, по которым грузовые российские поезда везут нефть в цистернах. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Согласно сообщению, утром 23 ноября беспилотник был обнаружен машинистом, когда он оказался на перегоне Шунгай – Молодость, недалеко от казахско-российской границы. Он также рассказал, что рядом с БПЛА лежал раскрытый парашют.
Мужчина оперативно обратился в правоохранительные органы и сообщил об опасной находке. Движение по путям остановили на час, что привело к задержке четырех грузовых поездов. В Казахстане выясняют, кому принадлежал беспилотник и с какой целью его запустили.
Ранее неопознанный беспилотник также обнаружили в лесу во Владимирской области.
Читайте также:
«Замаскированный под орла»: ВС РФ перехватили необычный дрон ВСУ в ДНР
Сальдо заявил о крупнейшей атаке БПЛА ВСУ за все время СВО
При атаке украинских БПЛА на Волгоградскую область никто не пострадал
Мужчина оперативно обратился в правоохранительные органы и сообщил об опасной находке. Движение по путям остановили на час, что привело к задержке четырех грузовых поездов. В Казахстане выясняют, кому принадлежал беспилотник и с какой целью его запустили.
Читайте также:
«Замаскированный под орла»: ВС РФ перехватили необычный дрон ВСУ в ДНР
Сальдо заявил о крупнейшей атаке БПЛА ВСУ за все время СВО
При атаке украинских БПЛА на Волгоградскую область никто не пострадал
Элина Позднякова