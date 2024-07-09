Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Неизвестные раздели москвичку до гола и бросили на улице

Неизвестные раздели москвичку до гола и бросили на улице

09 июля 2024, 15:55
Фото: istockphoto/blinow61

Фото: istockphoto/blinow61

В Москве неизвестные до гола раздели на улице 37-летнюю женщину и скрылись. Чтобы прикрыть наготу, ей пришлось завернуться в мусорный пакет.
Женщина по имени Дарья с подругой отдыхала в кафе на Покровке, передаёт телеграм-канал Baza. Изрядно повеселившись, она отправилась домой и доехала на метро до станции «Зябликово». Выйдя из подземки, она зашла в магазин купить воды. У выхода её окружили пятеро незнакомых парней и предложили выпить. Москвичка согласилась.

Потом двое парней начали сдирать с неё одежду и нижнее бельё. Сопротивления Даша практически не оказывала, так как была просто не в состоянии. Примет незнакомцев она также не запомнила. Несколько придя в себя, она обнаружила, что находится на улице, а из одежды на ней только кольцо. Женщина нашла мусорный пакет, завернулась в него и в таком виде поплелась домой. К ней подъехал парень на электросамокате и предложил подвезти. По смутным воспоминаниям, он тоже был в той компании и наблюдал, как её раздевают. Однако он довёз её до дома и по дороге не приставал.



На следующий день Дарья урывками вспомнила, что с ней произошло и решила обратиться в полицию. Женщина требует найти и примерно наказать обидчиков.

Читайте также:

В Москве хулиганы подожгли лицо лежащей на улице женщине

В Истре хулиганы взорвали урну

SHOT: На юге Москвы бандиты ограбили перевозившего деньги курьера
#метро
#магазин
#кафе
#женщина
#компании
#дома
#станции
#москва
СК: ректора БФУ Федорова с его замом подозревают в присвоении 18 млн рублей
09 июля 2024, 15:49

Фото: РИА Новости/Виталий Невар

В присвоении 18 миллионов рублей подозревают ректора Балтийского федерального университета Александра Федорова, а также его заместителя Елену Мялкину. Об этом сообщила пресс-служба Следкома.
«Они подозреваются в присвоении и растрате денежных средств, совершенных группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения», — пояснили там.

По информации следователей, Федоров с Мялкиной могли пользоваться схемой с так называемыми «денежными поощрениями», что дало им возможность присвоить больше 18 миллионов. Уточняется, что фигуранты могли получать эти средства в период с февраля 2022 по июнь текущего года.

Ранее сообщалось, что Федорова подозревали во взятке на сумму более 600 тысяч рублей. Пресс-служба БФУ уже подтвердила его задержание.

Читайте также:

Замглавы Тюменской области арестовали по делу о получении особо крупной взятки

Депутата Тюменской городской думы Кима задержали при получении взятки

В Петербурге задержали замглавы Василеостровского района при получении взятки
#россия
#криминал
#новости
#взятка
#следственный комитет
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Изнасиловал 17 женщин, сжёг ребенка, повесил сына жертвы: как маньяк Миргород избежал пожизненного
В списке маньяка из Москвы Миргорода появились две новые жертвы
09 июля 2024, 14:44

Фото: iStock/stockce

Холодящие кровь преступления самых кровавых серийных маньяков, таких как Пичушкин, Попков, Спесивцев и Чикатило, известны всем жителям нашей большой страны. Но есть и те имена, которые по тем или иным причинам остались неизвестны широкой публике.
В 2010 году суд приговорил к пожизненному лишению свободы серийного маньяка Владимира Миргорода, который до смерти задушил по меньшей мере 17 женщин. Подробнее о том, как Миргород начал убивать и почему следствию так долго не удавалось поймать маньяка, расскажет редакция «Радио 1».

Краткая биография Миргорода


Будущий серийный душитель появился на свет 9 ноября 1979 в Москве.

У Миргорода было обычное детство и юность. Он рос единственным ребёнком в семье, окончив школу поступил в МИСиС, однако бросил учёбу на втором курсы и устроился работать курьером. Как сообщают знавшие Миргорода люди — он хорошо умел располагать к себе людей, в особенности женщин.

Первое убийство Миргорода


Первое убийство будущий серийный маньяк совершил в 2002 году, когда ему было всего 23 года. Жертвой Миргорода стала 25-летняя приезжая девушка из Минска. Они с маньяком познакомились на улице, парень соврал, что у него день рождения и тогда девушка пригласила его в гости, на съёмную квартиру. Миргород связал её, задушил, а затем вынес из квартиры все ценности. Труп девушки нашли только три недели спустя, когда соседи почувствовали запах.

Криминальная «карьера» Миргорода


Спустя несколько месяцев после первого убийства маньяк напал на свою вторую жертву на стройке возле Химок. Эту девушку он изнасиловал и задушил. За этим последовала череда аналогичных преступлений — маньяк насиловал и убивал женщин, однако следователи не объединяли эти дела в одно, поскольку у убийцы не было своего специфического почерка. Своих жертв маньяк всегда душил, но на этом сходства заканчивались. Убитыми были девушки совершенно разного возраста и социального статуса. Места преступлений так же разительно отличались одно от другого.

Своё самое жуткое преступление Миргород совершил в июне 2003 года. Рядом с магазином он встретил незнакомую 43-летнюю женщину. Миргород сразу понял — незнакомка пьёт, и решил предложить ей пропустить стаканчик в домашней обстановке. Новая знакомая пригласила маньяка к себе в гости, где он её и задушил. После этого Миргород решил сбежать, однако никак не могу найти ключи от квартиры. Вскоре домой вернулся 15-летний сын убитой. Чтобы не оставлять свидетелей, маньяк придушил и ребёнка, а затем подвесил его на ремне. Позже Миргород признался, что его это позабавило, поскольку мальчик висел «как на виселице».

Первый тюремный срок Миргорода


В 2004 году маньяк был схвачен за изнасилование и ограбление. Преображенский суд Москвы приговорил его к шести годам лишения свободы, а уже в 2010 году серийный маньяк вышел на свободу. Тогда следователи не подозревали Миргорода в серии изнасилований и убийств, которые происходили в столице.

Миргорода арестовывают и приговаривают к пожизненному


Попался серийный маньяк по сущей глупости. После окончания своего шестилетнего срока он распивал алкоголь в компании знакомых. Спиртное развязало Миргороду язык и он начал хвастаться, как знакомился со своим жертвами и как душил их любыми подручными средствами: поясом от халата, ремешком дамской сумочки, шарфом, электрическим проводом. Взволнованные слушатели обратились в полицию. Миргорода вновь схватили, его отпечатки совпали с теми, которые были найдены на трупах неизвестного маньяка.

Судебно-психиатрическая экспертиза признала Владимира Миргорода вменяемым. 30 января 2012 года он был приговорён Московским городским судом к пожизненному заключению. Верховный суд оставил приговор без изменений. Отбывал наказание в колонии особого режима «Чёрный беркут», позже его перевели в колонию для пожизненно заключённых «Снежинка» в Хабаровском крае.

Сколько жертв было у Миргорода


Сперва маньяк-душитель признался в восьми убийствах, однако позже экспертиза доказала его причастность к 16 преступлениям.

В 2024 году удалось доказать, что в апреле 2024 года он убил 33-летнюю жительницу дома на улице Лавочкина, а в годом ранее он изнасиловал, задушил и сжёг 16-летнего подростка.

Сложно сказать с уверенностью — удастся ли когда-нибудь установить точное количество жертв душегуба, навсегда изолированного от общества.

Читайте также:

«Убивал из-за жены»: как маньяк-чиновник из Сибири выбирал жертв и почему внезапно остановился

СК: алтайский маньяк Манишин участвовал в расследовании одного из своих убийств

Серийный убийца в Москве убивал проституток из-за мужской несостоятельности
#суд
#приговор
#преступление
#убийство
#алкоголь
#следователи
#труп
#ценности
#ограбление
#наказание
#маньяк
#изнасилование
#москва
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Суд арестовал мужчину, застрелившего скейтера Балишанского
Суд арестовал Демина за убийство скейтера Балишанского
09 июля 2024, 14:29

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Замоскворецкий суд Москвы арестовал Андрея Демина, обвиняемого в расправе над скейтером Константином Балишанским. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
«Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей Демину, обвиняемому по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконного оборота огнестрельного оружия), ст. 317 УК РФ (посягательство на жизни сотрудников правоохранительных органов)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что Демина привезли на заседание в карете скорой помощи и на специальных носилках. Как добавили в прокуратуре, обвиняемый против ареста не возражал. Фигурант признал свою вину частично, уточнив, что собирался убить Балишанского из-за неприязни с 2019 года. Ранее Демин находился в больнице, в связи с ранением.

Убийство Балишанского произошло 6 июня на западе столицы. Злоумышленник скрылся, но был найден полицейскими и оказал сопротивление.

Читайте также:

Обвиняемый в расправе над скейтером в Москве раскрыл мотив своего преступления

В Приморье мужчина скинул лежачую тёщу с балкона, чтобы упростить жизнь сыну

Сотрудники ФСБ задержали россиянина с кокаином на миллиард рублей — видео
#россия
#москва
#криминал
#убийство
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Приморье мужчина скинул лежачую тёщу с балкона, чтобы упростить жизнь сыну
09 июля 2024, 14:26

Фото: iStock/vmargineanu

В городе Артем Приморского края мужчина выкинул с балкона пятого этажа лежачую тещу, чтобы упростить жизнь своему сыну и избавить его от необходимости ухода за ней. Об этом пишет «360».
Согласно сообщению, в воскресенье, 7 июля, 54-летний мужчина пришел в квартиру к своей теще. Он взял лежачую женщину на руки и выкинул с балкона. Таким образом решил избавить своего сына от «бремени» заботы о больной женщине, которой требовался постоянный уход.

Убийцу быстро арестовали. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае бывшего бойца ЧВК «Вагнер» осудили на 7 лет лишения свободы. Его признали виновным в убийстве знакомой женщины. Тело женщины обнаружили в сгоревшей машине.

Читайте также:

Житель Красноярского края получил 19 лет колонии за убийство шестилетней девочки

В Питере в квартире мигрантов нашли мертвого новорожденного

В Узбекистане следователь на допросе надругался над изнасилованной девочкой
#дело
#уголовное дело
#мужчина
#уход
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сотрудники ФСБ задержали россиянина с кокаином на миллиард рублей — видео
Сотрудники ФСБ задержали россиянина с кокаином на миллиард рублей
09 июля 2024, 14:24

Фото: istockphoto/CreativaImages

Сотрудники ФСБ в Санкт-Петербурге задержали с поличным местного жителя. У него было изъято 120 килограммов кокаина общей стоимостью свыше миллиарда рублей.
Подозреваемый хранил столь крупную партию наркотиков в ангаре в промышленной зоне Северной столицы, передаёт телеграм-канал «Mash на Мойке». В ходе оперативно-розыскных мероприятий силовики выследили хозяина гигантской «закладки» и задержали его, когда он пришёл проверить, надёжно ли хранится «товар». На кадрах видеозаписи, опубликованной в телеграм-канале, видно, как оперативники рассматривают пакеты с наркотиком.

Задержанный помещён под стражу, в отношении него возбуждено уголовное дело за покушение на сбыт запрещённых веществ в особо крупном размере. Мужчине может грозить до 20 лет лишения свободы.






Читайте также:

В гараже у жителя Подмосковья нашли 11 килограммов наркотиков

В Германии изъяли крупнейшую в истории страны партию наркотиков

В Подмосковье полиция изъяла крупную партию наркотиков
#дело
#уголовное дело
#товар
#покушение
#санкт-петербург
#наркотики
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Оренбурге подростки защитили девочек от домогательств мигрантов – видео
Подростки избили пристававших к девочкам мигрантов в Оренбурге
09 июля 2024, 14:03

Фото: iStock/Andranik Hakobyan

Подростки избили мигрантов, которые приставали к несовершеннолетним девочкам на пляже в Оренбурге. Видео опубликовал Telegram-канал «Оренбург».
По данным издания «Блокнот», очевидцы пояснили, что один из мигрантов подплыл к несовершеннолетней девушке под водой и снял с нее купальник. При этом его сын на берегу снимал отдыхающих девушек на камеру телефона. Далее между подростками и мигрантами возник конфликт на почве этого.



Один из подростков напал на младшего мигранта, а второй – на его отца, после чего между ними завязалась драка.

Сейчас инцидентом занимается полиция. Проводится соответствующая проверка.

Читайте также:

В Москве мигранты до полусмерти избили камнями и кирпичами ветерана ФСБ — видео

Мигранты запугали семью участника СВО в Самаре

В Петербурге мигранты выселили мужчину из жилища
#полиция
#проверка
#драка
#конфликт
#фсб
#видео
#мигранты
#сын
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Baza: за взятку задержали ректора Балтийского федерального университета Федорова
09 июля 2024, 13:30

Фото: istockphoto/Oksana Kalinina

По подозрению в получении взятки задержали ректора Балтийского федерального университета в Калининграде Александра Федорова. Как сообщает Baza, сумма взятки составляет больше 600 тысяч рублей. Сейчас с ним работают следователи.
Ранее сообщалось, что московского военкома отправили в изолятор в Замоскворецком суде столицы по обвинению в получении крупной взятки. Речь идет о Сергее Тригилеве. Военком проведет за решеткой два месяца.

По данным журналистов, военному вменяют получение взятки в крупном размере в составе группы по предварительному сговору. Тригилеву грозит до 12 лет колонии.

Кроме того, по аналогичному делу задержан в Санкт-Петербурге замглавы Адмиралтейского района Игорь Комаров.

Читайте также:

Суд не стал отпускать из СИЗО генерала Шамарина, обвиняемого в получении взятки

Депутата Тюменской городской думы Кима задержали при получении взятки

Замгубернатора Кубани Власова задержали при получении взятки
#россия
#криминал
#новости
#калининград
#взятка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Питере неизвестный вынес из квартиры инспектора ФСИН чихуахуа с деньгами
09 июля 2024, 12:39

Фото: istockphoto/blinow61

Чихуахуа, технику и деньги вынес неизвестный из квартиры инспектора ФСИН в Петербурге. Об этом сообщило издание «Фонтанка». Все произошло на первом этаже дома на Гвардейской. По предварительной информации, злоумышленник влез в окно. Открыто уголовное дело.
По данным журналистов, вместе с собачкой, купленной за 30 тысяч рублей, взяли ее корм и миски. Кроме того, в списке пропаж числятся 50 тысяч рублей, лежавшие в кухонном шкафу, а также ключи, мобильник и ноутбук. Общая сумма ущерба, по словам сотрудницы ФСИН, составляет чуть меньше ста тысяч рублей.

Ранее в Северной столице правоохранители задержали 23-летнего жителя Великого Новгорода, разбившего голову в ходе конфликта в транспорте, младшему инспектору ФСИН.

Читайте также:

В Москве вор украл сумку у врача, который оказывал медпомощь человеку

Приезжий из Вологды украл из подмосковного магазина постельное бельё и бархатные шторы

Москвич украл из магазина в Щёлкове 70 упаковок сигарет и алкоголь
#россия
#санкт-петербург
#криминал
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Питере в квартире мигрантов нашли мертвого новорожденного
09 июля 2024, 12:26

Фото: istockphoto / globalmoments

В Ленинградской области в квартире, где проживают мигранты, обнаружили мёртвого новорождённого ребёнка.
Мертвого новорожденного нашли в доме по улице Калинина в деревне Тайцы Гатчинского района Ленинградской области. Об этом сообщило издание 78.ru.

«Полиция задержала родителей мальчика — граждан Таджикистана — за нарушение миграционного законодательства. Ими оказались 17-летняя мать и 21-летний отец, которые не имели работы. Молодого человека поместили в изолятор временного содержания, а девушку — в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей», — сообщили в издании.

Ранее в Санкт-Петербурге правоохранители обнаружили тело новорождённой девочки рядом с её отцом. Выяснилось, что мужчина живёт со своей супругой в квартире в Адмиралтейском районе. У них есть две комнаты, а также четырёхлетний сын. Сейчас проводится проверка по данному факту.

Читайте также:

В Узбекистане следователь на допросе надругался над изнасилованной девочкой

В Приморье осудили бывшего бойца ЧВК «Вагнер» за убийство знакомой

В Перми ритуальная компания хотела выбросить тело бойца СВО на улицу
#полиция
#убийство
#проверка
#мать
#нарушение
#отец
#сын
#новорождённые
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф