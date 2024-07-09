Неизвестные раздели москвичку до гола и бросили на улице

Фото: istockphoto/blinow61
В Москве неизвестные до гола раздели на улице 37-летнюю женщину и скрылись. Чтобы прикрыть наготу, ей пришлось завернуться в мусорный пакет.
Женщина по имени Дарья с подругой отдыхала в кафе на Покровке, передаёт телеграм-канал Baza. Изрядно повеселившись, она отправилась домой и доехала на метро до станции «Зябликово». Выйдя из подземки, она зашла в магазин купить воды. У выхода её окружили пятеро незнакомых парней и предложили выпить. Москвичка согласилась.
Потом двое парней начали сдирать с неё одежду и нижнее бельё. Сопротивления Даша практически не оказывала, так как была просто не в состоянии. Примет незнакомцев она также не запомнила. Несколько придя в себя, она обнаружила, что находится на улице, а из одежды на ней только кольцо. Женщина нашла мусорный пакет, завернулась в него и в таком виде поплелась домой. К ней подъехал парень на электросамокате и предложил подвезти. По смутным воспоминаниям, он тоже был в той компании и наблюдал, как её раздевают. Однако он довёз её до дома и по дороге не приставал.
На следующий день Дарья урывками вспомнила, что с ней произошло и решила обратиться в полицию. Женщина требует найти и примерно наказать обидчиков.
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Потом двое парней начали сдирать с неё одежду и нижнее бельё. Сопротивления Даша практически не оказывала, так как была просто не в состоянии. Примет незнакомцев она также не запомнила. Несколько придя в себя, она обнаружила, что находится на улице, а из одежды на ней только кольцо. Женщина нашла мусорный пакет, завернулась в него и в таком виде поплелась домой. К ней подъехал парень на электросамокате и предложил подвезти. По смутным воспоминаниям, он тоже был в той компании и наблюдал, как её раздевают. Однако он довёз её до дома и по дороге не приставал.
На следующий день Дарья урывками вспомнила, что с ней произошло и решила обратиться в полицию. Женщина требует найти и примерно наказать обидчиков.
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Александр Бойцов