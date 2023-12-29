Странный мужчина четыре раза проникал в чужой дом по ночам и наблюдал за спящей девочкой

В Саратове полиция предъявила мужчине обвинение в серии мошенничеств, в ходе которых были обмануты сто жителей Саратовской области. Деятельность предпринимателя была связана с организацией туристических поездок и продажей билетов на различные концерты. Об этом сообщает МВД по региону в Телеграм-канале.