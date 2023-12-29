Странный мужчина четыре раза проникал в чужой дом по ночам и наблюдал за спящей девочкой

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В штате Пенсильвания (США) правоохранители разыскивают неизвестного мужчину, который четыре раза проникал в чужой дом по ночам. Об этом пишет People.
Тиффани Сабара из города Коствилл рассказала, что первый раз взломщик попал в дом начале осени через дверь на кухне, на которой сломался замок. Следующие 2 раза он входил в дом через незапертые по недосмотру двери, а в конце декабря проник через окно.
Все проникновения в дом попали на записи камер наблюдения. Все разы незнакомец заходил в комнату девятилетней дочери Сабары. Мать рассказала, что мужчина наблюдал за спящим ребенком и что-то говорил ей.
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Алина Юрчак