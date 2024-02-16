Неизвестный открыл стрельбу на улице Дегунинская в Москве, один человек ранен

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В Москве неизвестный открыл стрельбу, один человек ранен, об этом сообщает «ТАСС».
По информации СМИ, стрельба произошла на улице Дегунинская.
Предположительно, нападавший произвёл выстрел из травматического оружия, а затем скрылся на автомобиле Toyota.
Пострадавший госпитализирован в больницу.
Иных подробностей случившегося пока не сообщается.
Напомним, сегодня Хамовнический суд Москвы арестовал бойца ММА Расула Очаева. 14 февраля он и ещё несколько человек устроили перестрелку в центре столицы. Известно, что конфликт произошёл при оформлении ДТП. Очаева обвиняют по статье о хулиганстве с применением оружия.
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Предположительно, нападавший произвёл выстрел из травматического оружия, а затем скрылся на автомобиле Toyota.
Иных подробностей случившегося пока не сообщается.
Напомним, сегодня Хамовнический суд Москвы арестовал бойца ММА Расула Очаева. 14 февраля он и ещё несколько человек устроили перестрелку в центре столицы. Известно, что конфликт произошёл при оформлении ДТП. Очаева обвиняют по статье о хулиганстве с применением оружия.
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Евгения Парфентьева