Неизвестные открыли стрельбу в центре Москвы

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Неизвестные устроили перестрелку в центре Москвы, об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
По информации СМИ, стрельба произошла у столичной гостиницы «Золотое кольцо».
В настоящий момент к месту происшествия съехались сотрудники ДПС, правоохранители, Росгвардия и скорая помощь.
Также сообщается, что два человека задержаны.
О возможном количестве пострадавших, а также личностях стрелков пока никакой информации нет.
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«На улице Плющиха были слышны хлопки и звуки выстрелов, после к этому месту стянулось большое количество сотрудников полиции», — рассказали Telegram-каналу очевидцы.
Также сообщается, что два человека задержаны.
О возможном количестве пострадавших, а также личностях стрелков пока никакой информации нет.
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Евгения Парфентьева