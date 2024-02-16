Суд арестовал бойца ММА Очаева за перестрелку после ДТП в центре Москвы

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Хамовнический суд Москвы арестовал бойца ММА Расула Очаева, который устроил перестрелку в центре столицы, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.
Напомним, 14 февраля у гостиницы «Золотое кольцо» в центре Москвы произошла перестрелка.
Позже стало известно, что вооружённый конфликт завязался между четырьмя мужчинами при оформлении ДТП. Предварительно, начал перестрелку именно Очаев. Также сообщалось, что ещё трое участников конфликта были задержаны.
Бойцу предъявили обвинения по уголовной статье о хулиганстве с применением оружия.
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Позже стало известно, что вооружённый конфликт завязался между четырьмя мужчинами при оформлении ДТП. Предварительно, начал перестрелку именно Очаев. Также сообщалось, что ещё трое участников конфликта были задержаны.
«Очаеву избрана мера пресечения до 14 апреля», — сообщили в Хамовническом суде столицы.
Бойцу предъявили обвинения по уголовной статье о хулиганстве с применением оружия.
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Евгения Парфентьева