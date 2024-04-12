Неизвестный пырнул полицейского ножом в Уфе

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Неизвестный мужчина напал на сотрудников правоохранительных органов с ножом в центре Уфы. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что полиция приехала задерживать неадекватного мужчину на улицу Карла Маркса. В момент приближения полицейских мужчина кинулся на них с ножом, в результате чего пришлось открыть огонь.
Сотрудники правоохранительных органов получили ранения. Одного из них доставили в больницу.
Во время задержания неадекватный мужчина порезал свое лицо. В настоящее время ему оказывают помощь. Мотивы таких действий мужчины остаются неизвестными.
Ранее сообщалось, что 7 апреля Василий Буряков напал на полицейских в Подмосковье. Одного из сотрудников правоохранительных органов спасти не удалось, второй находится в реанимации.
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Сотрудники правоохранительных органов получили ранения. Одного из них доставили в больницу.
Во время задержания неадекватный мужчина порезал свое лицо. В настоящее время ему оказывают помощь. Мотивы таких действий мужчины остаются неизвестными.
Ранее сообщалось, что 7 апреля Василий Буряков напал на полицейских в Подмосковье. Одного из сотрудников правоохранительных органов спасти не удалось, второй находится в реанимации.
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Екатерина Коршунова