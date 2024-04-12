ФСБ разоблачила группу энергетиков, похитивших 2,8 миллиарда рублей

Видео: МВД России
ФСБ России разоблачила организованную преступную группу бывших и действующих сотрудников «Россети Северный Кавказ» и других энергетиков, которые похитили около 2,8 миллиарда рублей. Об этом РИА Новости сообщили в спецслужбе.
Как сообщает следствие, похищенная сумма была выделена на создание автоматизированной системы учета электроэнергии на территории Дагестана. Сотрудники ФСБ провели обыски в офисах и домах фигурантов дела в Московском регионе, Дагестане, КЧР и на Ставрополье.
На видео демонстрируется бронеавтомобиль «Фалькатус», который был специально разработан для Центра спецназначения ФСБ. Он разрабатывался с 2008 года на АМО ЗИЛ.
В ходе проверки были изъяты доказательства совершения преступления. Отмечается, что девятерых обвиняемых уже заключили под стражу.
Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности России рассекретила архив операции советских спецслужб против группы французов-коллаборационистов, которые воевали на стороне гитлеровской Германии под Брянском в 1943 году.
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На видео демонстрируется бронеавтомобиль «Фалькатус», который был специально разработан для Центра спецназначения ФСБ. Он разрабатывался с 2008 года на АМО ЗИЛ.
В ходе проверки были изъяты доказательства совершения преступления. Отмечается, что девятерых обвиняемых уже заключили под стражу.
Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности России рассекретила архив операции советских спецслужб против группы французов-коллаборационистов, которые воевали на стороне гитлеровской Германии под Брянском в 1943 году.
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Екатерина Коршунова