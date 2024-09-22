Неизвестный разгромил могилу Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище

Сын генерального директора завода «Ресурс» из Тульской области безбедно живет в Барселоне после того, как украл в России ребенка и 90 миллионов рублей. Кирилл ни в чем не нуждался и на Родине, где покорял любовниц шикарными автомобилями, сорил деньгами, а после оставлял девушек ни с чем. Чем закончилась история с хищением денег и ребенка — читайте в материале «Радио 1».