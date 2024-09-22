Неизвестный разгромил могилу Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище

Фото: istockphoto/Joanna Ciesielska
В Москве на Новодевичьем кладбище неизвестный злоумышленник разгромил могилу легенды КВН Александра Маслякова. Вандал вырвал крест, разбросал цветы и переместил фотографии.
На кадрах видеозаписи, опубликованной телеграм-каналом Mash, можно увидеть, как не вполне адекватный молодой человек в очках оттаскивает крест к стене, где уже расставлены фотографии известного телеведущего, убранные от могилы. Потом молодой человек топчется возле самой могилы, а после предупреждающего оклика охранника хватает маленький самокат и убегает.
Охрана Новодевичьего кладбища уже задержала вандала и вывела его за территорию. В ближайшее время его передадут полицейским, которые постараются выяснить причины странного поведения молодого человека.
Бессменного ведущего КВН похоронили на Новодевичьем 11 сентября. Он умер 8 сентября в возрасте 82 лет.
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Охрана Новодевичьего кладбища уже задержала вандала и вывела его за территорию. В ближайшее время его передадут полицейским, которые постараются выяснить причины странного поведения молодого человека.
Бессменного ведущего КВН похоронили на Новодевичьем 11 сентября. Он умер 8 сентября в возрасте 82 лет.
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Александр Бойцов