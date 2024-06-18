В Красноярском крае сгорели свежие могилы участников спецоперации

Фото: istockphoto/Joanna Ciesielska
Свежие могилы недавно похороненных российских бойцов, погибших в ходе специальной военной операции, сгорели в Красноярском крае. Инцидент произошёл на кладбище в городе Зеленогорске.
На фотографиях с кладбища, опубликованных телеграм-каналом «ЧП 124», можно увидеть три обугленных креста и лежащие под ними мотки проволоки. Скорее всего, это останки сгоревших траурных венков. Сотрудники МЧС, на мнение которых ссылается телеграм-канал, полагают, что основной причиной был пожар, вызванный разгоревшейся свечой и ветром.
Глава Зеленогорска Вадим Терентьев прокомментировал случившееся в социальной сети. Он выразил уверенность, что причиной неприятного инцидента стала случайность. По словам Терентьева, невозможно поверить, что в городе есть люди, способные умышленно поджечь могилу ветерана СВО.
Читайте также:
«Cнес надгробие и бегал с флагом по деревне»: Пьяный вандал разгромил могилу бойца СВО
В Волгограде осквернили могилы участников СВО
Разбили портреты и раскидали венки: подростки осквернили могилы бойцов СВО
Александр Бойцов