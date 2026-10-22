Некоглай вновь окажется в СИЗО
Апелляционная палата Кишинева отменила решение районного суда о помещении блогера Николая Лебедева (известного как Некоглай) под домашний арест. Об этом сообщил представитель пресс-службы инстанции.
Кишиневский районный суд принял решение о домашнем аресте 15 октября, однако прокуратура оспорила его, и апелляция встала на сторону обвинения, пишут «Известия». По данным источника, Некоглая вернут в исправительную колонию № 13.
Лебедева и его супругу задержали в Молдавии 21 сентября по подозрению в незаконном обороте наркотиков в особо крупном размере. Фигурантам грозит от семи до 15 лет лишения свободы, а также запрет на занятие определенных должностей или деятельность на срок от двух до пяти лет.
По информации полиции Молдавии, при задержании блогер и его жена оказали сопротивление сотрудникам антинаркотического управления и угрожали им. Следствие также выясняет, могли ли супруги распространять наркотики через свои соцсети, где суммарная аудитория превышает 12 млн подписчиков.
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