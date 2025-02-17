Неподалеку от музея «Коломенское» обнаружили мертвых бобров

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Мертвых бобров нашли в долине Москвы-реки, причины гибели животных устанавливают специалисты, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Динару Каюмову.
«Инспекторами департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы 17 февраля было проведено выездное обследование долины Москвы-реки. Специалистам природоохранного ведомства удалось обнаружить бобров: они оказались в месте существенно выше по течению, чем расположен музей-заповедник «Коломенское», — обратила внимание Каюмова.
Динара подчеркнула, что эксперты проведут все нужные анализы вместе с уполномоченными представителями органов и специальных служб. Еще специалисты проведут вскрытие для выяснения причин гибели животных.
Стоит напомнить, что бобры занесены в Красную книгу Москвы как вид третьей категории редкости. Количество погибших животных в Москве-реке еще неизвестно.
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