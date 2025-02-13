«Прострелили голову и выбросили в мусорный бак»: в Волжском спасают израненную собаку

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Волонтер Анна из города Волжский в Волгоградской области рассказала о спасении собаки, которой прострелили голову и выбросили в мусорный бак. В беседе с «Газетой.Ru» она заявила, что животное выкинули отец на пару с сыном школьного возраста.
«Я эту собачку вытащила, отвезла в клинику, сразу обнаружили, что у нее пулевое ранение в голову. Это была не пуля, это был пыж от охотничьего ружья. Сначала думали, что никаких шансов, но собака дышала. Сегодня уже третий день, собака в стабильно тяжелом состоянии. Она пробует кушать, пить, и сегодня мне врач сказал, что даже немножко привставать. Мы очень надеемся, что она выживет», — поделилась волонтер.Анна добавила, что видеокамеры зафиксировали тех, кто выбросил раненое животное — мужчина и мальчик лет 12. По ее словам, избавившись от истекающей кровью собаки, мужчина сел в машину и уехал, а школьник, надев рюкзак, ушел пешком.
«Он из багажника вытащил за хвост эту собаку и выкинул в мусорный бак. Потом вытащил картонки, видно, которые были подстелены под собаку, чтобы не испачкали машину. А потом мальчик вытащил из этого же багажника рюкзак, надел его, пошел в одну сторону, мужчина поехал в другую сторону. Я так понимаю, что мальчик, наверное, пошел в школу, а папа поехал на работу», — рассказала она.Волонтер также подчеркнула, что уже обратилась в полицию, однако пока что личности отца и сына не установлены.
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