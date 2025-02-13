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«Прострелили голову и выбросили в мусорный бак»: в Волжском спасают израненную собаку

Волонтер рассказала о спасении собаки, которой прострелили голову и выбросили
Фото: istockphoto/SomeSense

Фото: istockphoto/SomeSense

Волонтер Анна из города Волжский в Волгоградской области рассказала о спасении собаки, которой прострелили голову и выбросили в мусорный бак. В беседе с «Газетой.Ru» она заявила, что животное выкинули отец на пару с сыном школьного возраста.
«Я эту собачку вытащила, отвезла в клинику, сразу обнаружили, что у нее пулевое ранение в голову. Это была не пуля, это был пыж от охотничьего ружья. Сначала думали, что никаких шансов, но собака дышала. Сегодня уже третий день, собака в стабильно тяжелом состоянии. Она пробует кушать, пить, и сегодня мне врач сказал, что даже немножко привставать. Мы очень надеемся, что она выживет», — поделилась волонтер.
Анна добавила, что видеокамеры зафиксировали тех, кто выбросил раненое животное — мужчина и мальчик лет 12. По ее словам, избавившись от истекающей кровью собаки, мужчина сел в машину и уехал, а школьник, надев рюкзак, ушел пешком.


«Он из багажника вытащил за хвост эту собаку и выкинул в мусорный бак. Потом вытащил картонки, видно, которые были подстелены под собаку, чтобы не испачкали машину. А потом мальчик вытащил из этого же багажника рюкзак, надел его, пошел в одну сторону, мужчина поехал в другую сторону. Я так понимаю, что мальчик, наверное, пошел в школу, а папа поехал на работу», — рассказала она.
Волонтер также подчеркнула, что уже обратилась в полицию, однако пока что личности отца и сына не установлены.

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Поиски частей тел экс-мэра Самары и его жены застопорились – следователи не хотят копаться в мусоре
Поиски частей тел экс-мэра Самары и его жены приостановлены
13 февраля 2025, 15:01

Фото: iStock/vchal

Поиски частей тел бывшего мэра Самары и его супруги, в убийстве которых подозревают их внучку, застопорились. Следователи не хотят копаться в мусоре, пишет Telegram-канал Baza.
Отмечается, что сотрудники управления Следственного комитета по региону убеждены, что останки надо искать на мусорном полигоне «Преображенка», куда свозились отходы с мусорок, расположенных вблизи жилого комплекса, где жил Тархов. Однако поиск тел усложняется тем, что с момента убийства прошло больше месяца, а значит предполагаемые улики покрылись шестиметровым слоем обычного мусора.

Следователи оформили запрос на проведение работ на полигоне в период с 11 по 14 февраля. Схема работы должна была выглядеть следующим образом: грузовики собирают часть мусора с полигона и вывозят на отдельную площадку, где следователи внимательно всё перебирают. В первый день работа шла успешно, однако уже на второй день желающих копаться в мусоре не нашлось. В комитете надеются, что корпоративный дух сотрудников поднимется и работы продолжатся.

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#убийство
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В Подмосковье мигрант из ревности зарезал жену около супермаркета
13 февраля 2025, 13:43

Фото: iStock/Daniel Tadevosyan

В Подмосковье мигрант зарезал жену из ревности. Об этом сообщается в Telegram-канале ГСУ Следственного комитета Росси по Московской области.
Отмечается, что трагедия произошла 10 февраля около супермаркета в Ленинском округе. Злоумышленник напал на супругу и нанёс ей колото-резаные раны в область жизненно-важных органов. От полученных травм она скончалась на месте.

Правоохранительные органы задержали мужчину и возбудили в отношении него уголовное дело об убийстве. Выяснилось, что задержанный пошёл на убийство из ревности. Фигуранту дела уже предъявили обвинение, в четверг, 13 февраля, следствие будет ходатайствовать о его аресте.

В настоящее время расследование инцидента продолжается, правоохранители выясняют все детали произошедшего.

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Молодая мама изменяла мужу с восьмиклассником и попала под «уголовку» в Нижегородской области
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#следственный комитет
#подмосковье
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В Перми многодетная мать устроилась на подработку в наркошоп и попала под статью в первый же день
В Перми многодетная мать устроилась на подработку в наркошоп
13 февраля 2025, 13:00

Фото: iStock/Roman Didkivskyi

Многодетная мать устроилась на подработку в наркошоп и привлекла к работе своего мужа. Супругов задержали в первую же смену, теперь им грозит до 20 лет тюрьмы, пишет Telegram-канал Baza.
Отмечается, что история произошла в Перми. 32-летнюю маму четверых детей Яну задержали 10 февраля, когда она делала закладку. При себе у неё было семь свёртков с героином.

В ходе допроса Яна рассказала, что является многодетной матерью, и им с мужем не хватает средств на содержание детей. Утром 10 февраля в соцсетях она наткнулась на «вакансию» курьера в наркошопе, откликнулась и в Telegram получила сообщение с адресом тайника, в котором хранилось 30 свёртков с героином. Яне необходимо было разложить по 10 свёртков в разных районах Перми.

Поскольку товара было много, она попросила помощи у своего мужа. Женщину задержали около местного цирка, где она прятала одну из закладок. В её телефоне были обнаружены фотографии с местами закладок. После при тех же обстоятельствах был задержан её супруг Дмитрий.

Правоохранители возбудили в отношении задержанных уголовное дело. Теперь им грозит до 20 лет тюрьмы.

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Неизвестный открыл стрельбу на территории ЖК «Лефортово Парк» в Москве
13 февраля 2025, 12:07

Фото: iStock/Shutter2U

В столичном ЖК «Лефортово Парк» произошла стрельба. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что в районе 11:00 неизвестный открыл стрельбу из травматического пистолета. Очевидцы услышали громкие звуки выстрелов сначала со стороны Красноказарменного проезда, а затем на территории самого жилого комплекса.

Жителям ЖК удалось оперативно задержать стрелка до прибытия полиции. В результате его противоправных действий никто не пострадал.

В настоящее время на месте происшествия находятся сотрудники полиции и Росгвардии. Личность пострадавшего, а также мотивы его поступка устанавливаются.

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Молодая мама изменяла мужу с восьмиклассником и попала под «уголовку» в Нижегородской области
Молодая мама попала под уголовку за интим с восьмиклассником в Кстово
13 февраля 2025, 12:00

Фото: iStock/Napadon Srisawang

В Нижегородской области молодая мама закрутила роман с 14-летним школьником. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Выяснилось, что 19-летняя жительница города Кстово замужем, у неё есть маленький ребёнок. Однако эти обстоятельства не остановили девушку, которая совратила восьмиклассника.

Их отношения продолжались в течение четырёх месяцев, пока мама подростка не узнала о происходящем. Она сразу же написала заявление в полицию. Девушка поняла, что отпираться бессмысленно и во всём созналась.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело. Она находится под подпиской о невыезде.

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