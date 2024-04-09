Жители Подмосковья пожаловались в Минэкологии на бобров

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
В Минэкологии Подмосковья поступило много обращений обеспокоенных граждан на бобров. Они жалуются на то, что животные стачивают живые деревья садовых участках, захламляют древесными остатками водоёмы и вредят экологии, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Бобры и деревья находятся в неразрывной связи как компоненты одной природной среды. Зелёные насаждения – единственный источник их питания. Поэтому переживать за экологическую обстановку не стоит. Нужно просто ужиться с грызунами на одной территории», – пояснил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.Бобры строят из веток, камней и глины плотины и хатки на реках и ручьях. Хатки служат грызунам безопасным домом, а плотины помогают создавать подводные входы в убежища, защищая от хищников и обеспечивая теплом. Кроме того, плотины способствуют образованию запруд, что упрощает бобрам доступ к пище.
По мнению специалистов, тревожить бобров без причины не стоит. Но, если грызуны повадились ходить на ваш земельный участок, можно принять меры для защиты деревьев, не вредя при этом животным. Деревья рекомендуется обвязывать металлической сеткой или листами железа на высоте 70-80 см от земли. Можно поставить и специальные отпугивалки животных.
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Лора Луганская