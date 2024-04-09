Жители Подмосковья пожаловались в Минэкологии на бобров

В Минэкологии Подмосковья поступило много обращений обеспокоенных граждан на бобров. Они жалуются на то, что животные стачивают живые деревья садовых участках, захламляют древесными остатками водоёмы и вредят экологии, сообщили в пресс-службе ведомства.