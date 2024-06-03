Несколько человек погибло в результате атаки Израиля на окрестности Алеппо

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Министерство обороны Сирии сообщило, что несколько человек погибли в результате израильского удара на окраины Алеппо, передает РИА Новости.
Отмечается, что авиаудар по юго-восточной части провинции был нанесен около 00:20.
«В результате агрессии несколько человек погибли, нанесен некоторый материальный ущерб», – сообщили в оборонном ведомстве.
30 мая стало известно, что по меньшей мере один ребенок погиб в результате израильского удара на сирийский город Банияс.
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«В результате агрессии несколько человек погибли, нанесен некоторый материальный ущерб», – сообщили в оборонном ведомстве.
30 мая стало известно, что по меньшей мере один ребенок погиб в результате израильского удара на сирийский город Банияс.
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Александр Климов