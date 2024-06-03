Трамп дал обещание Хабибу Нурмагомедову остановить война в Палестине

Фото: сайт Дональда Трампа
Кандидат в президенты США Дональд Трамп пообещал бывшему чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибу Нурмагомедову прекратить боевые действия в Палестине. Запись их разговора была опубликована в социальной сети X бывшим бойцом ММА Тамом Ханом.
На видео они пожимают друг другу руки. Нурмагомедов выразил надежду, что Трамп остановит войну в Палестине. В ответ бывший президент отвечает: «Мы прекратим это. Я прекращу это».
Они встретились на турнире UFC 302. Менеджер Нурмагомедова сказал, что Трамп назвал россиянина своим любимым бойцом.
Ранее бывший президент США заявил, что Израиль должен срочно прекратить войну в секторе Газа, если Тель-Авив захочет продолжить получать свою поддержку на международном уровне.
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Они встретились на турнире UFC 302. Менеджер Нурмагомедова сказал, что Трамп назвал россиянина своим любимым бойцом.
Ранее бывший президент США заявил, что Израиль должен срочно прекратить войну в секторе Газа, если Тель-Авив захочет продолжить получать свою поддержку на международном уровне.
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Александр Климов