Незнакомец пытался залезть к девушке в машину на станции метро «Братиславская» в Москве

08 сентября 2026, 13:51

Мужчина хотел залезть к девушке в машину в Москве

Фото: istockphoto/blinow61

На юго-востоке столицы у у станции метро «Братиславская» случилось ЧП. Об этом 8 сентября пишет РЕН ТВ.