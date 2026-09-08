Незнакомец пытался залезть к девушке в машину на станции метро «Братиславская» в Москве
На юго-востоке столицы у у станции метро «Братиславская» случилось ЧП. Об этом 8 сентября пишет РЕН ТВ.
Девушка вернулась к автомобилю после визита к стоматологу и только села за руль, как к двери подошел незнакомец и предпринял попытку открыть ее. Владелице транспортного средства удалось вовремя среагировать и заблокировать замки изнутри.
Настойчивые просьбы мужчины открыть дверь и довезти его до места москвичка проигнорировала. Тогда злоумышленник отошел к тротуару, скрылся за стволом дерева, продемонстрировал неприличный жест, после чего накинул капюшон и поспешно ретировался. Весь эпизод женщина засняла на камеру мобильного телефона. По ее убеждению, намерения у злоумышленника были далеко не безобидные — она считает, что он планировал нападение сексуального характера.
В беседе с журналистами пострадавшая также рассказала, что это не первый подобный случай в ее практике. Ранее, будучи беременной, она ожидала супруга у торгового центра и не заблокировала двери. В тот момент на заднее сиденье беспрепятственно проник посторонний, заявивший, будто ошибся машиной. К счастью, тогда муж вернулся вовремя и неприятность разрешилась благополучно. В связи с произошедшим автолюбительница настоятельно призвала всех водителей всегда запирать двери в стоящих автомобилях, не полагаясь на дневное время или людное место.
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