«Четыре выстрела в спину»: Неизвестный устроил стрельбу в элитном ЖК Москвы
В Москве в районе Филёвский парк неизвестный выстрелил в мужчину из травматического оружия. Подробности приводит пресс-служба столичного Главка МВД.
В ведомстве уточнили, что сигнал о противоправных действиях поступил от очевидцев с улицы Василисы Кожиной. Прибывшие на место полицейские установили, что в подъезде жилого комплекса бизнес-класса «Матч Поинт» у потерпевшего возник конфликт с незнакомцем.
В ходе ссоры злоумышленник применил травматический пистолет и выпустил в спину мужчины четыре пули. Медики экстренно госпитализировали пострадавшего. На месте происшествия продолжает работу следственно-оперативная группа, которая выясняет все детали случившегося.
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