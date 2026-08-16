В России неизвестный угнал два автовоза с элитными автомобилями на 100 млн
В России неизвестный угнал несколько автовозов с элитными авто общей стоимостью 100 млн рублей. Как сообщает Telegram-канал SHOT, первой пострадала челябинская компания Top Cars.
В октябре 2025 года водитель пропал вместе с грузом из восьми иномарок (BMW, Porsche Panamera, Honda) на 50 млн рублей, отключив GPS. Это был его первый рейс. Менеджеры изучили записи камер и опросили свидетелей.
Автовоз засекли в Челябинской области, затем у Уфы. Позже телефон угонщика засветился в Самарской области. Там продавщица опознала его и рассказала, что он просил белизну и хлорку, после чего уехал в Тольятти.
Позже пользователь соцсетей сообщил, что похожие авто оказались на его территории. Все иномарки нашли в ангарах, платформу автовоза разрезали на металлолом. Тягач обнаружили в лесу с обработанной хлоркой кабиной.
Угонщик скрылся, но продолжил преступления. Четыре месяца назад он угнал фуру и автовоз у московской фирмы, ранее бросил технику киргизской компании, похитив деньги на заправку. Ущерб от этих эпизодов превышает 50 млн рублей.
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