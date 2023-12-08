Ночью в Кечи произошёл пожар на газопроводе

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В ночь на пятницу, 8 декабря, крупный пожар произошел на линии газопровода среднего давления в Кечи. В результате этого ЧП без газоснабжения остались несколько тысяч абонентов.
Главный инженер государственного унитарного предприятия «Крымгазсети» Анатолий Середа уточнил, что точные причины возгорания пока не установлены. На месте происшествия работают правоохранители. Остановлена работа нескольких отопительных котельных. Без газа пока остаются от 25 до 30 тысяч абонентов.
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