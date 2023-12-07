Крупный пожар вспыхнул на Электрозаводе в Москве

Фото: iStock/Nikolay Tsuguliev
В Москве вспыхнул пожар на Электрозаводе. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что над комплексом зданий на Преображенской набережной виден черный густой столб дыма. Очевидцы сообщают о сильном возгорании в одном из зданий завода. Предполагается, что огонь распространился в лакокрасочном цеху.
Экстренные службы уже следуют на место происшествия.
Площадь пожара, по предварительным данным, оценивается в порядка 200 квадратных метров.
О пострадавших информации не поступало.
Электрозавод, занимающийся производством электротехнического оборудования для различных отраслей, был построен в Москве в 1928 году.
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Экстренные службы уже следуют на место происшествия.
Площадь пожара, по предварительным данным, оценивается в порядка 200 квадратных метров.
О пострадавших информации не поступало.
Электрозавод, занимающийся производством электротехнического оборудования для различных отраслей, был построен в Москве в 1928 году.
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Анастасия Чинкова