В Москве горит Митинский радиорынок

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Загорелся и взорвался аккумулятор гироскутера на Митинском радиорынке в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.
По информации портала, из здания рынка эвакуируют людей. На место инцидента направлены экстренные службы. Информации о пострадавших в настоящее время нет.
Прежде возгорание произошло на заводе специализированных автомобилей на Открытом шоссе. Площадь пожара распространилась на 1000 квадратных метров. Частично обрушилась кровля помещения. В результате происшествия никто не пострадал.
Причины пожара не установлены. Специалисты выяснили, что очаг возгорания находился в производственном здании. Пожару присвоили повышенный уровень сложности. В настоящее время последствия ЧП устраняются.
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Прежде возгорание произошло на заводе специализированных автомобилей на Открытом шоссе. Площадь пожара распространилась на 1000 квадратных метров. Частично обрушилась кровля помещения. В результате происшествия никто не пострадал.
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Анастасия Крестьянова