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Новое мощное землетрясение произошло в Японии

01 января 2024, 17:27
Фото: istockphoto / blew_i

Фото: istockphoto / blew_i

Японскими сейсмологами было зафиксировано новое сильное землетрясение в префектуре Исикава.
Магнитуда землетрясения, которое произошло в 23.03 по местному времени (в 17.03 по Москве), составила 4,6 балла. Специалисты отметили, что сила толчков достигала трех баллов по японской шкале.

Кроме этого, также было зафиксировано мощное землетрясении в префектуре Исикава, сила толчков которого достигла до 7 баллов по японской шкале.


С самого на территории Японии сейсмологи фиксирует сильные землетрясения, которым дали название название «Землетрясение на полуострове Ното».

Ранее самыми мощные землетрясения были в 10:06 , 10:10 и 10:18 по Московскому времени.

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#землетрясение
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#япония
#пострадавшие
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В Тверской области девочка упала в реку и утонула
В Тверской области девочка утонула в реке, мальчика госпитализировали
01 января 2024, 18:30

Фото: iStock/Nastco

Двое детей упали в реку в Тверской области. Об этом сообщила прокуратура в своем телеграм-канале.
Сообщается, что мальчика четырех лет удалось спасти очевидцу. Его доставили в медицинское учреждение.

При этом семилетняя девочка утонула в акватории реки Городня. Ее тело на данный момент не обнаружили.

По предварительным данным, дети оступились и упали в реку. Сотрудники правоохранительных органов организовали проверку.

Ранее сообщалось, что в Москве скончалась годовалая девочка, которую мать оставила без присмотра в ванной. Медики пытались сохранить жизнь ребенку, но несмотря на всю медицинскую помощь, малышка скончалась. По факту гибели ребенка организована проверка.

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#помощь
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#девочка
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Массовая драка между мигрантами произошла в Балашихе
01 января 2024, 18:23

Фото: istockphoto / globalmoments

В городе Балашихе Московской области между мигрантами произошла массовая драка.
Глава Следственного комитета РФ поручил представить доклад об обстоятельствах массовой драки в Московской области.

Сообщается, что инцидент произошел в новогоднюю ночь в парке Пехорка. В общей сложности в драке участвовали около десяти человек. О причинах и последствиях конфликта информация не уточняется.

Стоит отметить, что следственные органы ГСУ СК России по Московской области организовали по данной информации процессуальную проверку.

Кроме этого, руководителю ГСУ СК России по Московской области Старикову было поручено доложить о продвижении проверки, а также работы исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате СК России.

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#проверки
#пехорка
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#мигранты
#подмосковье
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В Саратовской области девочка погибла на улице в новогоднюю ночь
01 января 2024, 16:39

Фото: istockphoto/artolympic

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» после смерти 14-летней девочки.
Её тело нашёл на улице в новогоднюю ночь мужчина из райцентра Балтай Саратовской области. Об этом сообщает региональное управление СК РФ в Telegram-канале.

Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным данным, школьница в новогоднюю ночь находилась в компании друзей. Потом решила уйти. Её никто не выгонял. Сообщается, что семья девочки на учете не состоит.

Ранее сообщалось, что в крови капитана судна, врезавшегося в скалу недалеко от Пхукета, нашли амфетамин.

В результате аварии погибла 5-летняя россиянка. Об этом пишет газета Bangkok Post.В данный момент исследуется анализ помощника капитана. Его результаты будут позже.

Судмедэксперты проведут повторный анализ у капитана, чтобы удостоверится в итоговых результатах.

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#саратов
#новости
#происшествие
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Во Франции в новогоднюю ночь сожгли 745 машин и арестовали почти 400 человек
01 января 2024, 13:40

Фото: istockphoto/GummyBone

Вандалы сожгли 745 машин во Франции в новогоднюю ночь, а число задержанных превысило 380 человек.
Об этом рассказал министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

Данные он раскрыл на пресс-конференции, Её транслировали в эфире телеканала CNews. По данным министра, это на 10% меньше, чем в прошлом году.

По данным отчета МВД за 1 января 2023 года, в прошлую новогоднюю ночь было сожжено 690 автомобилей.

По мнению главы МВД, нынешняя ночь прошла более спокойно, чем в 2022 году. Вовремя подавления беспорядков 40 правоохранителей получили ранения. Это на 40% меньше, чем в прошлом году.

Стражей порядка обстреливали при помощи пиротехники. В новогоднюю ночь усилили контроль на границах и конфисковали нелегальную пиротехнику.

Ранее сообщалось, что в Москве случился пожар на Рублёвском шоссе. Об этом пишет Телеграм-канал Mash. По информации канала, возгорание случилось на территории горнолыжного комплекса. Отмечается, что площадь возгорания составила 800 кв. м.

В настоящее время информация о пострадавших отсутствует, на месте происшествия работает МЧС.

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Японские цунами могут дойти до Сахалина

В Хабаровском крае объявлена угроза цунами
#франция
#новый год
#новости
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В Таиланде в крови капитана разбившегося судна обнаружили наркотики
01 января 2024, 13:19

Фото: istockphoto/Yevhen Smyk

В крови капитана судна, врезавшегося в скалу недалеко от Пхукета, нашли амфетамин.
В результате аварии погибла 5-летняя россиянка. Об этом пишет газета Bangkok Post.

В данный момент исследуется анализ помощника капитана. Его результаты будут позже. Судмедэксперты проведут повторный анализ у капитана, чтобы удостоверится в итоговых результатах.

Напомним, ранее СК России возбудил уголовное дело по факту гибели ребенка из России при крушении катера.

ЧП случилось 31 декабря. Скоростной катер Apirak 89 разбился в районе Пхукета рядом с островом Майтон. В результате аварии погибла 5-летняя россиянка. Среди пострадавших 6 россиян.

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#таиланд
#авария
#новости
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В Хабаровском крае объявлена угроза цунами
01 января 2024, 13:16

Фото: istockphoto / Ig0rZh

В Хабаровском крае объявили об угрозе цунами после землетрясения в Японии.
Вслед за Сахалином угроза цунами была объявлена на территории Хабаровского края после землетрясения в Японии.

«В результате сильного землетрясения магнитудой 7,5 на территории Японии (остров Хонсю) 1 января на побережье Сахалинской области и в Татарском проливе, в Хабаровском крае объявлена тревога цунами», — отметили в ведомстве.

Повышение уровня воды почти на 33 см возможно на прибрежных территориях Хабаровского края в Ванинском, Советско-Гаванском, Аяно-Майском, Охотском районах. Подход волны ожидается в 13:52по московскому времени.

Стоит отметить, что в эвакуировать население данных районов не требуется. Также все необходимые службы сообщили информацию органам местного самоуправления и начальникам портов, судов в акватории Татарского пролива и Охотского моря.

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#население
#тревога
#землетрясения
#наводнение
#россия
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Японские цунами могут дойти до Сахалина
01 января 2024, 11:45

Фото: istockphoto / Alessandro Rizzo

На острове Сахалин идет подготовка к возможному цунами: объявлена тревога из-за угрозы цунами, также в некоторых районах включена система оповещения и население эвакуируется в безопасные зоны.
ГУ МЧС по Сахалинской области сообщило, что под удар могут попасть прибрежные части западного побережья.

Жителям и гостям острова, которые находятся в прибрежной части Татарского пролива, рекомендовали незамедлительно покинуть опасную зону и укрыться на возвышенностях.

«Силы и средства для ликвидации последствий цунами готовы к реагированию. Просим местных жителей сохранять спокойствие и следить за сообщениями по громкоговорящей связи. <…> Угроза цунами вызвана серией мощных землетрясений, которые произошли в префектуре Исикава на западе Японии», — сообщили в пресс-службе.

Кроме этого, в ведомстве добавили, что покинуть безопасную зону можно будет только после отбоя тревоги цунами.

Ранее сообщалось, что в Японии произошли сильные землетрясения в некоторых районах магнитудой 7,4 и 5,7, а также ценами на побережье города Вадзима.

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#мчс
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#землетрясения
#остров
#россия
#япония
#наводнение
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В Японии зафиксировали цунами высотой до 1,2 метров
01 января 2024, 11:20

Фото: istockphoto / Dane Gillett

Цунами высотой от 50 см до 1,2 м были зафиксированы на западном побережье Японии.
Риа Новости сообщили, что Угроза цунами была объявлена на всем западном побережье Японии с северного острова Хоккайдо до южного Кюсю.

Кроме этого, в районе префектуры Исикава специалисты отметили возможность возникновения из-за большого цунами после серии сильных землетрясений.

«Цунами объявлено после серии крупных землетрясений, самое сильное из которых было магнитудой 7,6. В районе префектуры Тояма и острова Вадзима в префектуре Исикава уже зафиксировано цунами от 1,2 до 0,5 метра», — отметили в японском метеорологическом агентстве.

Стоит отметить, что ранее были зафиксированы в префектурах Исикава и Ниигата в общей сложности девять землетрясений магнитудой от 4,3 до 7,6.

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#япония
#землетрясение
#происшествие
#специалисты
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В Турции зафиксированы три землетрясения
РИА Новости: В Турции зафиксированы три землетрясения
01 января 2024, 02:40

Фото: iStock/Petrovich9

На юго-востоке Турции в провинции Хаккари зафиксированы три землетрясения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местные власти.
В 19:37 по московскому времени было зафиксировано первое землетрясение магнитудой 4,4. Новый толчок магнитудой 3,5 в Хаккари произошёл 19:52, а в 20.06 — третий магнитудой 4,5.

По информации губернаторства провинции, информация о каких-либо негативных последствиях отсутствует. Экстренные службы занимаются сканированием местности.

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