Новое мощное землетрясение произошло в Японии

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Японскими сейсмологами было зафиксировано новое сильное землетрясение в префектуре Исикава.
Магнитуда землетрясения, которое произошло в 23.03 по местному времени (в 17.03 по Москве), составила 4,6 балла. Специалисты отметили, что сила толчков достигала трех баллов по японской шкале.
Кроме этого, также было зафиксировано мощное землетрясении в префектуре Исикава, сила толчков которого достигла до 7 баллов по японской шкале.
С самого на территории Японии сейсмологи фиксирует сильные землетрясения, которым дали название название «Землетрясение на полуострове Ното».
Ранее самыми мощные землетрясения были в 10:06 , 10:10 и 10:18 по Московскому времени.
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Кроме этого, также было зафиксировано мощное землетрясении в префектуре Исикава, сила толчков которого достигла до 7 баллов по японской шкале.
Ранее самыми мощные землетрясения были в 10:06 , 10:10 и 10:18 по Московскому времени.
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Мира Полтева