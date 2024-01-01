Японские цунами могут дойти до Сахалина

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На острове Сахалин идет подготовка к возможному цунами: объявлена тревога из-за угрозы цунами, также в некоторых районах включена система оповещения и население эвакуируется в безопасные зоны.
ГУ МЧС по Сахалинской области сообщило, что под удар могут попасть прибрежные части западного побережья.
Жителям и гостям острова, которые находятся в прибрежной части Татарского пролива, рекомендовали незамедлительно покинуть опасную зону и укрыться на возвышенностях.
Кроме этого, в ведомстве добавили, что покинуть безопасную зону можно будет только после отбоя тревоги цунами.
Ранее сообщалось, что в Японии произошли сильные землетрясения в некоторых районах магнитудой 7,4 и 5,7, а также ценами на побережье города Вадзима.
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Жителям и гостям острова, которые находятся в прибрежной части Татарского пролива, рекомендовали незамедлительно покинуть опасную зону и укрыться на возвышенностях.
«Силы и средства для ликвидации последствий цунами готовы к реагированию. Просим местных жителей сохранять спокойствие и следить за сообщениями по громкоговорящей связи. <…> Угроза цунами вызвана серией мощных землетрясений, которые произошли в префектуре Исикава на западе Японии», — сообщили в пресс-службе.
Кроме этого, в ведомстве добавили, что покинуть безопасную зону можно будет только после отбоя тревоги цунами.
Ранее сообщалось, что в Японии произошли сильные землетрясения в некоторых районах магнитудой 7,4 и 5,7, а также ценами на побережье города Вадзима.
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Мира Полтева