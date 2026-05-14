Няню обвинили в сексуальном насилии над 18 детьми в возрасте до пяти лет
Во Франции предстала перед судом няня, которую обвиняют в серии преступлений сексуального характера в отношении детей, находившихся у неё на попечении. Об этом сообщает газета Le Figaro.
С марта 2023 года по декабрь 2025 года под присмотром женщины находились до 58 детей. Проверка показала, что насилие затронуло по крайней мере 18 несовершеннолетних в возрасте от нескольких месяцев до пяти лет. О подозрениях в отношении 37-летней Камиллы О. стало известно после жалобы, которую одна семья подала в декабре 2025 года.
Следствие установило: няня, которую уже осудили за сексуализированное насилие в 2020 году, предлагала свои услуги по присмотру за детьми через онлайн-платформы в Лилле и окрестностях. Суд поместил Камиллу О. под стражу. Она отказалась давать показания и не признала вину. Женщине грозит тяжкое наказание согласно действующему законодательству.
